Euro Truck Simulator 2 Baştan Yazılıyor: Otobüs DLC’si Beklenenden Daha Büyük!

Euro Truck Simulator 2 için geliştirilen yeni Coaches DLC paketi ilk etapta sadece oyuna otobüs ekleyen bir genişleme paketi gibi görünse de işin arka planı aslında çok daha büyük. Zira SCS Software bu DLC ile birlikte oyunun yıllardır kullanılan harita yapısını ciddi şekilde elden geçiriyor. Özellikle otobüs terminalleri ve şehir içi bağlantılar baştan tasarlanan sistemin merkezinde yer alıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

ETS 2 Otobüs DLC’si Neler Sunuyor?

Coaches DLC paketi ile birlikte Euro Truck Simulator 2’ye yepyeni bir oynanış katmanı ekleniyor. Artık oyuncular sadece yük taşımakla kalmayacak, aynı zamanda şehirler arası yolcu taşımacılığı da yapabilecek.

Bu sistem kapsamında:

Otobüs kullanımı ve yolcu taşıma görevleri oyuna ekleniyor

Haritadaki otobüs terminalleri aktif hale getiriliyor

Eski duraklar yenileniyor, yeni terminaller inşa ediliyor

Avrupa genelinde geniş bir otobüs ağı oluşturuluyor

En dikkat çeken noktalardan biri ise haritanın yeniden ele alınması. Zira geliştirici ekip yıllardır kullanılan şehirleri ve yolları güncelleyerek otobüs sistemine uygun hale getiriyor. Bu da DLC’nin aslında sadece araç eklemekten çok daha büyük bir güncelleme olduğunu gösteriyor.

Yayınlanan fotoğraflar ve özelliklere bakılırsa tüm otogarlar güncellenirken bir yandan da oyun içerisine "dinlenme tesisi, mola park alanları" gibi otobüs yolculuklarının olmazsa olmazları da eklenecek. Ayrıca bunun yanında herhangi bir sefer planladığınızda bu sefer sadece A noktasından B noktasına gitmek şeklinde olmayacak.

Oyun daha gerçekçi bir oynanış sunmak adına ara duraklarda yolcu indirme-bindirme gibi özellikleri de sunacak. Yolcu animasyonunun olup olmayacağı ise henüz belli değil ancak kapsamlı bir animasyon paketinin gelmesi beklenmiyor.

ETS 2 Otobüs DLC’si Ne Zaman Çıkacak?

Şu an için geliştirici ekip tarafından net bir çıkış tarihi paylaşılmış değil. Ancak paylaşılan geliştirme günlükleri ve içerik detayları, projenin aktif olarak ilerlediğini gösteriyor. Bu tür büyük DLC’ler göz önüne alındığında, Coaches paketinin 2026 yılı içerisinde oyuncularla buluşması bekleniyor. Ancak kesin tarih için resmi açıklamanın gelmesi gerekiyor.

ETS 2 Otobüs DLC’si Ne Kadar Olacak?

Fiyat konusunda da henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Euro Truck Simulator 2’nin önceki DLC paketleri baz alındığında bir tahmin yapmak mümkün. Coaches DLC için beklenen fiyat aralığı 10 – 20 dolar bandı (Türkiye’de yaklaşık 300 – 700 TL) olarak açıklandı. Bu da DLC’nin kapsamı düşünüldüğünde segmentine göre standart bir fiyatlandırma olacağını gösteriyor.

ETS 2 Otobüs DLC'sinde Türk Otobüsleri Olacak Mı?

SCS Software’ın mevcut lisans anlaşmaları ve Avrupa pazarındaki güçlü iş birlikleri dikkate alındığında, bazı markaların DLC’de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu markalar arasında Scania, Man ve Volvo modellerinin kesin olarak gelmesi bekleniyor. Ancak yerli üretici Temsa'nın modelleri, Mercedes-Benz Travego-Tourismio gibi Türkiye'de üretilen modellerin eklenip eklenmeyeceği henüz bilinmiyor.

Editörün Yorumu

SCS Software genelde lisans tarafında temkinli ilerleyen bir firma. Bu yüzden ilk aşamada “garanti markalarla” çıkış yapmaları çok daha olası. Ancak Türkiye haritasının oyunda yer alması ve güçlü bir oyuncu kitlesi olması, ilerleyen süreçte Türk otobüslerinin oyuna eklenme ihtimalini ciddi şekilde artırıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...