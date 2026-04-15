9020 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! 12 GB RAM ve 144Hz Ekranı Var

vivo, T5 Pro 5G isimli yeni bir telefon tanıttı. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Bütçe dostu bir telefon olan T5 Pro 5G ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 1900 nit

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 9020 mAh

Hızlı Şarj: 90W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Çift SIM: Destekliyor.

Boyut: 163,73 x 76,1 x 8,25 mm

163,73 x 76,1 x 8,25 mm Ağırlık: 213 gram

vivo T5 Pro 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

vivo'nun yeni telefonunda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, Genshin Impact'i ise 30 FPS ile 40 FPS arasında, Mobile Legends: Bang Bang, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani mobil oyunlar için yeterli bir performans elde ediliyor.

Snapdragon 7s Gen 4 daha önce POCO M8 Pro, Redmi Note 15 Pro+ ve Nothing Phone (4a) dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu arada söz konusu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm bir işlemci, 6 nm işlemciye kıyasla hem daha verimli hem de daha yüksek hızda çalışıyor.

vivo T5 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

T5 Pro 5G, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip. Telefon, AMOLED ekranda 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1900 nit maksimum parlaklık sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo T4 Pro'da ise 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Yüksek yenileme hızı ise güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. bu da hem film izlemeyi hem de oyun oynamayı çok daha keyifli hâle getiriyor.

vivo T5 Pro 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Derinlik sensörü, sayesinde fotoğraftaki kişi net bırakılırken arka kısım bulanıklaştırılıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Telefon ayrıca 4K çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo T4 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, yardımcı lens ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Bu telefonun da 4K çözünürlüğünde video kaydedebildiğini belirtelim.

vivo T5 Pro 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

T5 Pro 5G, 9020 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunuyor. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Serinin bir önceki modeli olan T4 Pro'da ise 6500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

vivo T5 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

vivo T5 Pro 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak T4 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda T5 Pro'nun satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük.

vivo T5 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 29.999 rupi (14.383 TL)

8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 33.999 rupi (16.294 TL)

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 39.999 rupi (19.169 TL)

vivo T5 Pro 5G'nin 29 bin 999 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 14 bin 383 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 29 bin TL civarında olabilir. vivo T5 Pro 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo T5 Pro'nun batarya kapasitesinden orta sınıf işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank'e ihtiyaç duyulmayacak. Bu arada yüksek şarj hızı sayesinde şarj işlemi için de uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak.

Telefondaki orta sınıf işlemcinin hem günlük kullanımda hem de PUBG Mobile gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunduğunu belirteyim. Bunların yanı sıra yüksek parlaklığın da önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum çünkü bu sayede dışarıda telefonu kullanmak için ek çaba sarf etmeye gerek kalmıyor. Ekran rahatça görülebiliyor.