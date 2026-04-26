A101'de Benzinli Motosiklet ve Elektrikli Moped Satılacak! Fiyatları Nasıl?
A101, 30 Nisan itibariyle Revolt RSX7 150 CC benzinli motosiklet ve APEC APM2 üç tekerlekli moped satışına başlayacak. İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- A101'de Revolt RSX7 150 CC benzinli motosiklet 99.990 TL fiyatla satışa çıkacak.
- Volta VS2 üç tekerlekli elektrikli moped modeli 44.990 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olacak.
- Revolt RSX7 motosikletinin motor gücü 10,7 kW seviyelerinde. Bununla birlikte Volta VS2 elektrikli moped modeliyse 1000 W güç sunuyor.
Geçtiğimiz perşembe günü PlayStation 5, iPhone 17e ve iPhone 17 Pro Max satmaya başlayan A101, önümüzdeki hafta kullanıcılarla buluşacak ürünleri açıklamaya başladı. Zincir market bu kapsamda benzinli motosiklet ve elektrikli moped satmaya hazırlanıyor. İşte merak edilen detaylar!
A101'de Revolt RSX7 Benzinli Motosiklet Ne Kadar?
A101, 30 Nisan’da Revolt RSX7 isimli benzinli motosikleti kullanıcılara sunacak. 150 CC’lik modelin motor gücü 10,7 kW seviyelerinde. Aynı zamanda 13,9 Nm tork üretebiliyor. 100 kilometrede 2,7 litre yakıt tüketen motosikletin yakıt tankı kapasitesi ise 10,8 litre. Bununla birlikte saatte maksimum 105 km hıza ulaşabiliyor.
Motosiklette anahtarsız çalıştırma ve uzaktan kontrol gibi kullanıcı deneyimini artıran teknolojiler de mevcut. Bunun dışında ABS firen sistemiyle geldiğini ve Euro 5+ seviyesi emisyon standardına sahip olduğunu belirtelim. Son olarak fiyat etiketinin 99.990 TL olduğunu söyleyebiliriz.
Revolt RSX7 Benzinli Motosiklet Özellikleri Neler?
- Azami Hız: 105 km/saat
- Motor Gücü: 10,7 kW azami net güç
- Tork: 13,9 Nm azami net tork
- Soğutma: Sıvı soğutmalı
- Yakıt Tankı: 10,8 L kapasite
- Yakıt Tüketimi: 2,7 L / 100 km
- Çevre Performansı: Euro 5+ seviyesi
- Teknoloji: Akıllı anahtar (anahtarsız çalıştırma ve uzaktan kontrol)
- Ekran: TCL ekran
- Boyutlar: 1954 mm (U) x 751 mm (G) x 1287 mm (Y)
- Fiyat: 99.990 TL
A101'de APEC APM2 Elektrikli Moped Ne Kadar?
APEC APM2 44.990 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 1000 W motor gücüne sahip olan moped toplamda 25 km/sa hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 7–8 saat içinde şarj olabilen aracın 36 kilometreye kadar menzil sunduğunu da belirtelim. Öte yandan Revolt RSX7 gibi Euro 5+ seviyesi emisyon standardına sahip.
APEC APM2 Elektrikli Moped Özellikleri Neler?
- Renk Seçenekleri: Mavi ve krem
- Azami Hız: 25 km/saat
- Motor Gücü: 1000 W
- Batarya Kapasitesi: 60 V 20 Ah
- Batarya Tipi: VRLA Jel Batarya
- Şarj Süresi: 7-8 saat
- Menzil: 36 km
- Garanti: 2 yıl
- Çevre Performansı: Euro 5+ seviyesi
- Ehliyet: B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir
Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.