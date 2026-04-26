A101'de Benzinli Motosiklet ve Elektrikli Moped Satılacak! Fiyatları Nasıl?

Geçtiğimiz perşembe günü PlayStation 5, iPhone 17e ve iPhone 17 Pro Max satmaya başlayan A101, önümüzdeki hafta kullanıcılarla buluşacak ürünleri açıklamaya başladı. Zincir market bu kapsamda benzinli motosiklet ve elektrikli moped satmaya hazırlanıyor. İşte merak edilen detaylar!

A101'de Revolt RSX7 Benzinli Motosiklet Ne Kadar?

A101, 30 Nisan’da Revolt RSX7 isimli benzinli motosikleti kullanıcılara sunacak. 150 CC’lik modelin motor gücü 10,7 kW seviyelerinde. Aynı zamanda 13,9 Nm tork üretebiliyor. 100 kilometrede 2,7 litre yakıt tüketen motosikletin yakıt tankı kapasitesi ise 10,8 litre. Bununla birlikte saatte maksimum 105 km hıza ulaşabiliyor.

Motosiklette anahtarsız çalıştırma ve uzaktan kontrol gibi kullanıcı deneyimini artıran teknolojiler de mevcut. Bunun dışında ABS firen sistemiyle geldiğini ve Euro 5+ seviyesi emisyon standardına sahip olduğunu belirtelim. Son olarak fiyat etiketinin 99.990 TL olduğunu söyleyebiliriz.

Revolt RSX7 Benzinli Motosiklet Özellikleri Neler?

Azami Hız : 105 km/saat

: 105 km/saat Motor Gücü : 10,7 kW azami net güç

: 10,7 kW azami net güç Tork : 13,9 Nm azami net tork

: 13,9 Nm azami net tork Soğutma : Sıvı soğutmalı

: Sıvı soğutmalı Yakıt Tankı : 10,8 L kapasite

: 10,8 L kapasite Yakıt Tüketimi: 2,7 L / 100 km

2,7 L / 100 km Çevre Performansı : Euro 5+ seviyesi

: Euro 5+ seviyesi Teknoloji : Akıllı anahtar (anahtarsız çalıştırma ve uzaktan kontrol)

: Akıllı anahtar (anahtarsız çalıştırma ve uzaktan kontrol) Ekran : TCL ekran

: TCL ekran Boyutlar : 1954 mm (U) x 751 mm (G) x 1287 mm (Y)

: 1954 mm (U) x 751 mm (G) x 1287 mm (Y) Fiyat: 99.990 TL

A101'de APEC APM2 Elektrikli Moped Ne Kadar?

APEC APM2 44.990 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 1000 W motor gücüne sahip olan moped toplamda 25 km/sa hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 7–8 saat içinde şarj olabilen aracın 36 kilometreye kadar menzil sunduğunu da belirtelim. Öte yandan Revolt RSX7 gibi Euro 5+ seviyesi emisyon standardına sahip.

APEC APM2 Elektrikli Moped Özellikleri Neler?

Renk Seçenekleri: Mavi ve krem

Mavi ve krem Azami Hız: 25 km/saat

25 km/saat Motor Gücü: 1000 W

1000 W Batarya Kapasitesi: 60 V 20 Ah

60 V 20 Ah Batarya Tipi: VRLA Jel Batarya

VRLA Jel Batarya Şarj Süresi: 7-8 saat

7-8 saat Menzil: 36 km

36 km Garanti: 2 yıl

2 yıl Çevre Performansı: Euro 5+ seviyesi

Euro 5+ seviyesi Ehliyet: B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.