vivo'nun Amiral Gemisi Katlanabilir Telefonu Yolda! 200 MP Kamerası Var

vivo'nun Galaxy Z Fold 7 rakibi katlanabilir telefonu X Fold 6 için geri sayım başladı. Geçen yılki X Fold 5'e kıyasla önemli iyileştirmelerle gelmesi beklenen cihazın son olarak bazı özellikleri sızdırıldı. İşte merak edilen detaylar!

vivo X Fold 6 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ana Kamera: 200 MP

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Batarya: 7.000 mAh

vivo X Fold 6 İşlemcisi Ne Olacak?

Katlanabilir telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi kullanılacak. Her ne kadar Snapdragon 8 Elite Gen 5 kadar olmasa da bu donanım da kullanıcılara amiral gemisi düzeyinde bir performans sunuyor. Hatırlanacağı üzere geçen yılki X Fold 5'te Snapdragon 8 Gen 3 tercih edilmişti.

Halihazırda OnePlus 15R ve realme Neo 8 gibi üst düzey modellere de güç veren yonga seti 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 4 nm tabanlı işlemcilere kıyasla daha az ısındığı ve daha yüksek performans sunduğu anlamına geliyor.

İşlemcinin oyun performansına baktığımızda ise Genshin Impact'te ve Zenless Zone Zero'da 60 FPS seviyesinde bir performans sergilediğini görüyoruz. Yani mobil pazardaki çoğu oyunu herhangi bir sorun olmadan akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.

vivo X Fold 6 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo X Fold 6'da 120Hz yenileme hızlarını destekleyen AMOLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde web sayfası kaydırmalarında ve menü geçişlerinde akıcı bir deneyim elde edebilecek.

Bununla birlikte AMOLED teknolojisi sayesinde siyah renkleri en gerçekçi tonlarda, diğer renkleri ise oldukça canlı bir şekilde görebileceksiniz. Yani ekran tarafında kullanıcıları memnun edecek bir performans sunacağını söyleyebiliriz.

Maalesef şu ana dek ekran boyutlarıyla ilgili bir detay paylaşılmadı. Fakat burada vivo X Fold 5'te 8,03 inçlik bir ana ve 6,53 inçlik bir kapak ekranına yer verilmişti. Yeni model muhtemelen aynı boyutlarla devam edecek.

vivo X Fold 6 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Kaynaklara göre katlanabilir telefonda 200 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera bulunacak. Henüz kesin olmasa da üründe 50 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı kameralarının da yer alması bekleniyor.

Bunu biraz daha açarsak periskop telefoto kamerasıyla çok uzağınızdaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflayabileceksiniz. Ultra geniş açı sensörüyle ise kadraja daha fazla detay sığdırabileceksiniz.

Karşılaştırma yaparsak geçtiğimiz yılki vivo X Fold 5'te üç adet 50 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyordu. Yani sızıntılar doğruysa katlanabilir telefonun ana kamerası önemli bir performans artışıyla gelecek.

vivo X Fold 6 Batarya Özellikleri Neler Olacak?

vivo X Fold 5 modeli 6.000 mAh’lik bir pille kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Yeni modelde ise batarya kapasitesinin 7.000 mAh seviyelerine kadar çıkması bekleniyor. Şarj hızlarının da muhtemelen 80W veya üzeri olması kuvvetle muhtemel.

vivo X Fold 6 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X Fold 5'in geçen yılın haziran ayında piyasaya sürüldüğünü dikkate aldığımızda X Fold 6'nın da haziran veya temmuz aylarında kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bununla birlikte selefi ülkemize gelmediğinden yeni modelin muhtemelen Türkiye pazarını pas geçecek gibi görünüyor. Yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

vivo X Fold 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X Fold 5, 6.999 yuanlık (46.020 TL) bir fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Yeni modelin daha güçlü teknik özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 7.999 yuanlık (52.600 TL) bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu da Türkiye'deki vergileri dahil ettiğimizde 107.085 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Halihazırda Galaxy Z Fold 5 kullanıcısı olarak katlanabilir telefonlara karşı ilgili olduğunu söyleyebilirim. Yeni modelle ilgili en çok merak ettiğim şey ise katlanma izi diyebilirim. Eğer vivo katlanabilir telefonların bu kronik sorununu çözebilirse rakipleri karşısına ciddi bir avantaj elde edebilir gibi görünüyor.