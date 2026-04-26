Xiaomi'den Aşırı Güçlü Amiral Gemisi Geliyor! 144Hz Ekranı Var

Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan Xiaomi 15T serisinin devam modelleri için geri sayım başladı. Bu kapsamda Xiaomi 17T kısa bir süre önce Geekbench AI testlerine girdi. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi 17T Geekbench AI Skoru Kaç?

Xiaomi 17T, 2602DPT53G model numarasıyla kısa süre önce Geekbench AI testlerine girdi. telefon tek hassasiyette 777, yarı hassasiyette 858 ve niceleme testindeyse 1160 puan aldı diyebiliriz. Bunu biraz daha açarsak Geekbench AI testleri telefonların yapay zeka işlemlerini ne kadar hızlı yaptığını ölçüyor. Bu testte üç farklı hassasiyet seviyesi ölçülüyor.

Xiaomi 17T Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç civarı

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Dimensity 8500

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Batarya: 6.360 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Ön Kamera: 32 MP

Ana Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T İşlemcisi Ne Olacak?

Geekbench testlerine giren prototipte MediaTek'in Dimensity 8500 işlemcisi bulunuyor. Bu yonga seti halihazırda Redmi Turbo 5 ve POCO X8 Pro gibi akıllı telefonlarda karşımıza çıkıyor. Yani amiral gemisi düzeyinde performans sunuyor diyebiliriz.

İşlemci 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Burada nm değerinin ne kadar küçük olursa o kadar iyi olduğunu belirtelim. Yani 5 nm tabanlı işlemcilere kıyasla daha az güç harcıyor ve daha yüksek performans sunuyor.

Donanımın oyun performansına baktığımızda ise Genshin Impact’i 60 FPS ve Call of Duty: Mobile’ı ise 90 FPS seviyesinde çalıştırdığını belirtelim. Yani mobil pazardaki oyunların çoğunu en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabilecek.

Xiaomi 17T Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefon 6,8 inç seviyelerinde bir ekranla bizleri karşılayacak. Bu panel 1.5K çözünürlüğü ve 144Hz yenileme hızını destekleyecek. Burada kullanıcıların yüksek yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir ekran deneyim elde edebileceğini söyleyebiliriz. Ek olarak 1.5K çözünürlüğüyse ekranı gayet net ve keskin bir şekilde görebileceğiniz anlamına geliyor.

Geçen yıl piyasaya sürülen Xiaomi 15T'de ise 120Hz yenileme hızı ve 1280 x 2772 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekran tercih edilmişti. Yani yeni model yenileme hızında daha iyi bir performans sunacak.

Xiaomi 17T Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17T'de 50 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Geçtiğimiz yılki modelde ise 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açı sensörleri yer alıyordu. Yani kamera performansında da gözler görülür bir artış olacak.

Kullanıcılar akıllı telefonun ultra geniş açı kamerası sayesinde kadraja daha fazla detay sığdırabilecek. Ek olarak telefoto sensörü çok uzağınızdaki nesneleri sanki yakınınızdaymış fotoğraflamanıza imkan sağlayacak.

Xiaomi 17T Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Hatırlanacağı üzere Xiaomi 15T'de 67W hızını destekleyen 5.500 mAh’lik bir pil kullanılmıştı. Yeni modelde ise 6.360 mAh’lik bir batarya yer alacak. Şarj hızlarında ise bir değişiklik olmayacak gibi görünüyor.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 15T eylülde tanıtılmıştı. Ancak güvenilir kaynaklara göre Xiaomi 17T serisi biraz daha erken bir tarihte yani mayıs ayında vitrine çıkacak. Bu etkinlikle birlikte telefonların tüm teknik özelliklerini, fiyatını ve tasarımını resmi olarak öğrenebileceğiz. Bununla birlikte şirket halihazırda Xiaomi 15T’yi ülkemizde satışa sunduğu için 17T'nin de Türkiye pazarına gelmesi bekleniyor.

Xiaomi 17T Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T, an itibariyle şirketin resmi web sitesinde 39.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Xiaomi 17T'nin daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 44.999 TL seviyesinde bir fiyata sahip olması muhtemel.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T'nin sızdırılan teknik özelliklerine baktığımda selefi gibi amiral gemisi düzeyinde performans sunacağını söyleyebilirim. Özellikle kamera, pil ve işlemci özelliklerindeki gelişmeler kullanıcıların üst düzey bir performans alacağının bir göstergesi diyebilirim.