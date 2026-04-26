Şarj Aletinin Yerini Unutturacak: 10.000 mAh Bataryalı 3 Redmi Telefon Yolda

Xiaomi, akıllı telefon kataloğunu genişletmeyi sürdürüyor. Son dönemlerde ise şirketin yüksek batarya kapasiteli mobil cihazlara odaklandığı biliniyor. Bu sayede kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda gelen son bilgilere göre firmanın birden fazla 10.000 mAh bataryaya sahip telefon üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Xiaomi'den 10.000 mAh Bataryalı Telefonlar Geliyor!

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre Xiaomi, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip üç farklı Redmi modeli üzerinde çalışıyor. İsimleri bilinmeyen bu cihazların şu anda test aşamasında olduğu belirtiliyor. Yani geliştirilme sürecindeler.

10.000 mAh kapasite ilk bakışta kulağa oldukça uçuk gelebilir ancak aslında durum pek de öyle değil. Özellikle vivo, Realme ve Honor gibi Çinli üreticiler de benzer büyüklükte bataryalara sahip modeller sunuyor. Bu nedenle ortada şaşırılacak bir durum yok. Öte yandan pazar payı en yüksek iki üretici olan Samsung ve Apple’ın henüz bu kadar yüksek kapasiteli telefon veya tabletler piyasaya sürmediğini de söyleyelim.

10.000 mAh Batarya, Ne Kadar Pil Ömrü Sunar?

Günümüzde 5.000 mAh gibi standart batarya kapasitesinin günlük kullanımda bir günü rahatlıkla çıkardığı biliniyor. 10.000 mAh kapasiteli bir batarya ise yaklaşık iki günlük pil ömrü sunabiliyor. Tabii burada yalnızca mAh değeri belirleyici değil.

Telefonun yazılım optimizasyonu da en az batarya kapasitesi kadar önemli. Hatta daha düşük kapasiteye sahip olmasına rağmen güçlü optimizasyon sayesinde oldukça uzun kullanım süreleri sunabilen telefonlar görmüştük. Xiaomi’nin üzerinde çalıştığı üç Redmi modelinin ne kadar kullanım süresi sunacağını ise ancak tanıtıldıklarında göreceğiz. Ancak büyük ihtimalle rakipleriyle benzer bir performans sunmaları bekleniyor.

Yeni Redmi Modelleri Ne Zaman Tanıtılacak?

10.000 mAh bataryalarıyla dikkat çekecek yeni Redmi modellerinin ne zaman tanıtılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak cihazların şu anda test aşamasında olduğunu göz önünde bulundurursak bu tarihin yakın zamanda netleşmesi de pek muhtemel görünmüyor.

Genellikle bu tür sızıntıların ardından birkaç ay içinde tanıtım gerçekleşiyor. Bu nedenle söz konusu akıllı telefonların bu yıl içinde tanıtılması beklenebilir. Yine de kesin tarih için Xiaomi’den gelecek resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

Editörün Yorumu

Eğer daha önce Nokia gibi üreticilerin tuşlu telefonlarını kullandıysanız bu cihazların günlerce kullanılabildiğini hatırlarsınız. Bunun en büyük nedeni bu telefonların oldukça sınırlı özelliklere sahip olması. Günümüzde ise akıllı telefonlar çok daha gelişmiş olmasına rağmen batarya kapasiteleri artsa da hâlâ tuşlu telefonlar kadar uzun pil ömrü sunamıyor.

Ben akıllı telefon satın alırken çoğu kullanıcının öncelik verdiği kamera yerine performans ve batarya kapasitesine daha fazla önem veriyorum. Çünkü benim için kullanım süresi fotoğraf kalitesinden daha önemli. Bu konuda yalnız olduğumu da düşünmüyorum. Yeni Redmi modellerinin ise özellikle bu noktada dikkat çekeceğini tahmin ediyorum. Sonuçta 10.000 mAh hiç de düşük bir kapasite değil.