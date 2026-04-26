iPad mini’ye Yeni Rakip Geliyor! OLED Ekranlı Huawei Tablet Sızdı

Huawei, geçtiğimiz eylül ayında MatePad Mini adını verdiği kompakt ve güçlü tabletini tanıtmıştı. Son ortaya çıkan iddialara göre şirket şimdi de MatePad Mini 2 modeli üzerinde çalışıyor. Henüz geliştirme aşamasında olan cihazla ilgili ilk detaylar gün yüzüne çıkmış durumda. Peki Huawei MatePad Mini 2 hangi özelliklerle gelecek?

Huawei MatePad Mini 2 Neler Sunacak?

Huawei MatePad Mini 2'nin Ekranı Nasıl Olacak?

Teknoloji dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, küçük ama güçlü tabletin bazı özelliklerini ortaya çıkardı. Paylaşılan bilgilere göre MatePad Mini 2, OLED ekranla gelecek. OLED ekranlar, renkleri daha canlı ve daha kaliteli göstermesiyle biliniyor. Buna göre cihaz, görüntü açısından oldukça yüksek deneyim sunacak gibi görünüyor.

Bununla birlikte tabletin ekran çerçevelerinin de bir hayli ince olacağı belirtiliyor. Bazı tabletlerde alt çerçeve daha kalın olurken diğer kenarlar daha ince olabiliyor. Ancak iddiaya göre MatePad Mini 2’nin dört tarafında da eşit derecede ince çerçeveler yer alacak.

Huawei MatePad Mini 2, Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Aynı kaynağa göre tablet, kalbinde Huawei’nin Kirin 9 serisi bir amiral gemisi işlemcisine yer verecek. Yani Kirin 9000 ve Kirin 9010 gibi "9" ile başlayan bir yonga setiyle karşımıza çıkabilir. Bu da MatePad Mini 2’yi üst segment modellerden biri haline getirecek.

Bu noktada Huawei’nin 9 serisi işlemcilerinin Huawei Pura 70 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra, Huawei Mate XT ve Huawei Mate X7 gibi popüler modellerde kullanıldığını da belirtelim.

Huawei MatePad Mini 2'nin Batarya Kapasitesi Kaç Olacak?

Yeni tabletin geçen yıl tanıtılan MatePad Mini’ye kıyasla çok daha büyük bir batarya ile geleceği belirtiliyor. Söz konusu modelde 6.400 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyordu. Bu da yeni modelde ciddi bir artış olacağını gösteriyor.

MatePad Mini 2’nin tam olarak ne kadar batarya kapasitesiyle geleceği henüz netleşmiş değil ancak 7.000 veya 8.000 mAh seviyelerinde bir kapasite sunması bekleniyor. Bu da daha uzun kullanım süresi anlamına geliyor. Tabii uzun pil ömrünün yalnızca batarya kapasitesine değil, yazılım optimizasyonuna da bağlı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Huawei MatePad Mini 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

İddiaya göre Huawei MatePad Mini 2, 2026'nın ikinci çeyreğinde kullanıcılarla buluşacak. Bu bağlamda beklentiler, mayıs veya haziran ayını işaret ediyor. Yani önümüzde çok bir zaman yok.

Huawei MatePad Mini 2, Türkiye'de Satılacak mı?

Çinli üretici, ilk MatePad Mini modelini Türkiye’de satışa sunmamıştı. Bu nedenle MatePad Mini 2 için de beklentiler şimdilik oldukça düşük. Ancak marka bu modelle birlikte küçük ama güçlü tablet serisini Türkiye’ye getirmeye karar verebilir. Yine de cihazın kesin olarak satışa sunulmayacağına dair bir durum yok. Sadece ihtimal düşük. Gözler Huawei’den gelecek açıklamalarda.

Editörün Yorumu

Küçük boyutuna rağmen yüksek performans sunan yani kompakt mobil cihazlara gerçekten bayılıyorum. Bunun en büyük nedeni az yer kaplamaları. Huawei MatePad Mini 2 de bunlar arasında yer alacak gibi görünüyor. Sahip olacağı güçlü işlemci ve OLED ekranıyla dikkatleri üzerine çekecek gibi duruyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.