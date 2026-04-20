280 AW Emiş Gücüyle Dyson'a Rakip Olacak Dikey Süpürge Satışa Sunuldu

Xiaomi, Dyson'ın üst model dikey süpürgelerine rakip olacak yeni dikey süpürgesini satışa sundu. G30 Max isimli bu süpürge, güçlü emiş gücü ve premium özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, Xiaomi G30 Max Dikey Süpürge'nin özellikler neler? Gelin, birlikte bakalım.

Xiaomi G30 Max Dikey Süpürge'nin Özellikleri Neler?

G30 Max Dikey Süpürgenin en güçlü yönlerinden biri, 280 AW seviyesindeki emiş gücü. Cihaz bu noktada rakibi olan Dyson V15 Detect Absolute'un 230 AW'lık emiş gücünün üzerine çıkmış. G30 Max, bu güçlü emiş gücüyle, zorlanmadan hijyenik bir temizlik yapmanızı sağlıyor.

Süpürgenin diğer güçlü yönlerinden biri de beş aşamalı hassas filtreleme sistemine sahip olması. Cihazı, içindeki 14 konili siklon teknolojisi ile 0.3 mikrona kadar olan ince toz partiküllerini, polenlerini ve alerjenleri yüzde 99.98 oranında hapsediyor. Böylece tozlar, havaya geri karışmadan doğrudan süpürgenin 800 mililitrelik geniş toz haznesinde birikiyor.

Cihaz sadece güçlü değil, aynı zamanda oldukça akıllı. Süpürgenin otomatik temizlik modunda çalışan entegre akıllı toz sensörü, zemindeki kir miktarını anlık olarak algılıyor. Zemin çok kirliyse emiş gücünü otomatik olarak artırıyor, temiz bölgelerde ise gücü düşererek pil tasarrufu sağlıyor.

Bu akıllı sensör, toz yoğuluğunu sadece motora iletmekle kalmıyor. aynı zamanda kullanıcınında görmesini sağlıyor. G30 Max, üzerindeki LED ekran aracılığıyla kir seviyesini yeşil veya kırmızı gibi renklerle kullanıcının görmesini sağlıyor. Ekranda ayrıca anlık şarj durumunu ve çalışma modları da net bir şekilde takip edilebiliyor.

Xiaomi G30 Max Dikey Süpürge'nin Batarya Kapasitesi Nasıl?

Kablosuz süpürgelerin en büyük sorunlarından biri de şarj süreleridir. Genellikle 30 ve 60 dakika arasında standart şarj sürelerine sahiptirler. Xiaomi, G30 Max modeliyle bu şarj sorununu da aşmış. Cihaz, sahip olduğu 4000 mAh kapasiteli lityum iyon polimler bataryası sayesinde Eko Mod ve aralık temizleme fırçasıyla kullanıldığında tam 90 dakikaya kadar kesintisiz temizlik sunuyor.

Ana motorlu ve LED aydınlatmalı zemin fırçasıyla kullandığında ise cihaz, rakiplerini geride bırakarak 70 dakikalık bir çalışma süresi sağlıyor. Aynı zamanda cihazın LED ışıklı ana fırçası, üzerindeki özel taraklı yapısıyla saç ve evcil hayvan tüylerinin fırçaya dolanmasını engelliyor.

Xiaomi G30 Max Dikey Süpürge'nin Kutu İçeriğinde Neler Var?

G30 Max, kutu içeriği açısından kullanıcıları memnun edecek kadar fazla aparatlara sahip. Süpürge, ana zemin fırçası, evcil hayvan tüy toplama fırçası, motorlu mini yatak fırçası, motorlu mini yatak fırçası, esnek hortum ve kanepe başlığı gibi toplam sekiz farklı aparatla geliyor.

Ayrıca kutudan çıkan ve 90 dereceye kadar esneyebilen çift yönlü bükelebilir boru sayesinde, belinizi incitmeden veya yere eğilmeden koltuk altlarını ya da yüksek dolap üstlerini kolayca temizleyebiliyorsunuz. Cihazın tek tuşla boşaltılabilen toz haznesi ise ellerinizi hiç kirletmeden pratik bir kullanım sunuyor.

Tüm bunlara ek olarak, cihazın evcil hayvan sahipleri ve alerji hassasiyeti olanlar için tasarlanmış olan evcil hayvan fırçası, dökülen tüyleri hayvanın üzerindeyken nazikçe çekerek etrafa yayılmasını engelliyor.

Xiaomi G30 Max Dikey Süpürge Türkiye'ye Gelecek mi?

Xiaomi, G30 Max'i Avrupa pazarında satışa sunmuş olsa da cihazın Türkiye'de satışı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak serinin bir önceki modeli olan G20 Max, ülkemizde halihazırda satılıyor. Bu yüzden G30 Max'in de önümüzdeki aylarda satışa Türkiye'de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Xiaomi G30 Max Dikey Süpürge'nin Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi G30 Max, Avrupa pazarında 340 euro gibi rekabetçi bir fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kurla 17 bin 906 TL'ye tekabül ediyor. Ürün ülkemizde satışa sunulursa, ek vergilerle birlikte Türkiye fiyatının 20-25 bin TL bandında olabileceğini tahmin ediyoruz. Ancak ürünün Türkiye fiyatının henüz açıklanmadığını da hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Temizliği pratikleştiren teknolojik ürünlere meraklı biri olarak, G30 Max dikey süpürgenin özelliklerini beğendiğimi itiraf etmeliyim. Cihazın 280 AW'lık emiş gücü ve 5 aşamalı filtresi öne çıkan özelliklerinden. Özellikle ürünün rekabetçi fiyatı Türkiye'de de korunabilirse, G30 Max'in Dyson dikey süpürgelere ciddi bir alternatif olacağını düşünüyorum.