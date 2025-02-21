A101 Uygun Fiyata Dizüstü Bilgisayar ve Kablosuz Kulaklık Satıyor

A101 uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar ve kablosuz kulaklık satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta Acer Aspire 3 NX-K6TEY-005, Redmi Buds 6 Lite bluetooth kulaklık, Xiaomi Watch 5 Active akıllı saat ve daha birçok ürün satıyor.

A101'de Satılan Dizüstü Bilgisayar ve Kablosuz Kulaklığın Fiyatı

A101'de Acer Aspire 3 NX-K6TEY-005 isimli dizüstü bilgisayar modeli 18 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip bilgisayar, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. 12. nesil Intel Core i7 1255U işlemciye ve Intel Iris Xe dahili ekran kartına sahip bilgisayarda 16 GB RAM ve 512 GB SSD bulunuyor.

Tek şarjla 7 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 38 saate kadar pil ömrü sunan Redmi Buds 6 Lite modeli 999 TL fiyata satılıyor. Kablosuz kulaklık, sahip olduğu yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliğine sahip çift mikrofon, 40 dB'ye kadar geniş frekanslı aktif gürültü engelleme ve daha birçok özelliğiyle dikkat çekiyor.

Satışa sunulan ürünler arasında 1.199 TL fiyata sahip Xiaomi Watch 5 Active akıllı saat, 1.899 TL fiyatlı Xiaomi AX3000 router, 299 TL fiyata sahip Onvec smart tag GPS takip cihazı ve 1.499 TL fiyatlı JBL bluetooth kulak üstü kulaklık bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 31 bin 999 TL fiyatlı Philips 65PUS8009 4K uydu alıcılı LED TV ve 9 bin 999 TL fiyata sahip Awox B245000 4K uydu alıcılı smart LED TV de satılıyor.

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Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.