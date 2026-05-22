A101 Elektrikli Araç ve Elektrikli Moped Satacak! Fiyatları Ne Kadar?

Bu hafta iPhone 16 Plus, Galaxy S26 Ultra ve Galaxy Z Flip 7 FE dahil birçok cihazı satışa sunan A101, önümüzdeki hafta kullanıcılara sunulacak ürünlerini de şimdiden açıkladı. Zincir market bu kapsamda aralarında elektrikli araç ve elektrikli mopedin de bulunduğu geniş bir ürün yelpazesini satışa sunacak.

A101'de VOLTA EV1 Elektrikli Aracın Fiyatı Ne Kadar?

A101, 26 Mayıs’ta VOLTA EV1 isimli elektrikli aracı 239.990 TL fiyatla satışa sunacak. 2 kW gücündeki elektrikli motorla gelen model 4,5 Nm tork üretiyor. Bununla birlikte 63 km menzile sahip ve saatte maksimum 45 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ayrıca 2300 mm uzunluğa, 1090 mm genişliğe ve 1645 mm yüksekliğe sahip olduğunu da belirtelim.

VOLTA EV1 Özellikleri Neler?

Azami hız: 45 km/saat

Motor gücü: 2 kW

Motor torku: 4,5 Nm

Boyutlar: 2300 mm uzunluk, 1090 mm genişlik, 1645 mm yükseklik

Batarya tipi: VRLA jel batarya

Batarya kapasitesi: 72 V 58 Ah

Enerji tüketimi: 68 W/km

Fren sistemi: Ön disk, arka disk

Çevre performansı: Euro 5+

Garanti: 2 yıl

Menzil: 63 km

A101'de APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?

APEC APM2 adlı üç tekerlekli elektrikli moped 44.990 TL fiyatla satışa çıkıyor. 1000 W motor gücüne sahip modelin maksimum hızı 25 km/sa olarak açıklanıyor. Araç 7 ila 8 saat arasında şarj oluyor ve tek şarjla 36 kilometre menzil sunuyor. B sınıfı ehliyetle ya da herhangi bir ehliyetle kullanılabiliyor.

APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped Özellikleri Neler?

Azami hız: 25 km/saat

Motor gücü: 1000 W

Batarya kapasitesi: 60 V 20 Ah

Şarj süresi: 7-8 saat

Batarya tipi: VRLA jel batarya

Boyutlar: 1530 mm uzunluk, 751 mm genişlik, 1038 mm yükseklik

Çevre performansı: Euro 5+

Kullanım: B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfıyla kullanılabilir

Garanti: 2 yıl

Menzil: 36 km

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.