A101, iPhone 16 Plus, Galaxy S26 Ultra ve Galaxy S25 Satacak!

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

A101, geçen hafta PlayStation 5 Slim, iPhone 15 Plus, iPhone 16, iPhone 14 ve Galaxy S25 Ultra satmıştı. Zincir market bu hafta da geleneğini sürdürerek iPhone 16 Plus, Galaxy S26 Ultra ve Galaxy Z Flip 7 FE gibi ürünleri satışa sunuyor? Peki modellerin fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar!

A101'de iPhone 16 Plus, Galaxy S26 Ultra ve Galaxy Z Flip 7 FE Ne Kadardan Satılacak?

A101'de iPhone 16 Plus 128 GB dahili depolama opsiyonuyla satılacak. Bu kapsamda telefonun fiyatı 72.999 TL olarak açıklandı. Cihaz, Apple A18 işlemci, 8 GB RAM, 6,7 inç ekranın yanı sıra 48 megapiksel ana ve 12 megapiksel ultra geniş açı kamerayla karşımıza çıkıyor.

Bununla birlikte Galaxy S26 Ultra ise 256 GB ve 512 GB opsiyonlarıyla satışa sunulacak. Bu model için açıklanan fiyat etiketi ise sırasıyla 99.999 TL ve 103.499 TL. Bu model ise 6,9 inçlik bir ekranla geliyor ve Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alıyor.

Galaxy S25'in 256 GB'lik versiyonu ise 48.999 TL'lik bir fiyata sahip. Üründe 6,2 inç boyutlarında AMOLED bir ekran, 50 + 12 + 10 megapiksel kamera ve 4.000 mAh batarya bulunuyor. Öte yandan Galaxy Z Flip 7 FE 42.999 TL'den satışa çıkacak. Katlanabilir telefonda 6,8 inçlik bir ana ekran, 50 + 12 + 8 megapiksel kamera ve 4.000 mAh batarya kullanılıyor.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Zincir market Galaxy S25 FE'yi 34.999 TL, Galaxy A56'yı 24.499 TL, Galaxy A26'yı 16.499 TL, Galaxy A16'yı 9.999 TL, Galaxy A17'yi 15.499 TL, OPPO A5'i 15.999 TL ve realme C75'i ise 12.499 TL'den kullanıcıların beğenisine sunacak.

İşte A101'de satılacak teknolojik ürünlerin fiyatları;

iPhone 16 Plus 128 GB

Ekran Boyutu: 6,7 inç.

Arka Kamera Çözünürlüğü: 48+12 MP.

Pil Gücü: 4674 mAh.

2 yıl garanti.

Fiyat: 72.999 TL.

Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB

Ekran Boyutu: 6,9 inç.

Arka Kamera Çözünürlüğü: 200+50+10+50 MP.

Pil Gücü: 5000 mAh.

2 yıl garanti.

Fiyat: 103.499 TL.

Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB

Ekran Boyutu: 6,9 inç.

Arka Kamera Çözünürlüğü: 200+50+10+50 MP.

Pil Gücü: 5000 mAh.

2 yıl garanti.

Fiyat: 99.999 TL.

Samsung Galaxy S25 12/256 GB

Ekran Boyutu: 6,2 inç.

Arka Kamera Çözünürlüğü: 50+12+10 MP.

Pil Gücü: 4000 mAh.

2 yıl garanti.

Fiyat: 48.999 TL.

Samsung Z Flip7 FE 8/256 GB

Ekran Boyutu: 6,8 inç.

Arka Kamera Çözünürlüğü: 50+12 MP.

Pil Gücü: 4000 mAh.

2 yıl garanti.

Fiyat: 42.999 TL.

Samsung Galaxy S25 FE 8/256 GB

Ekran Boyutu: 6,7 inç.

Arka Kamera Çözünürlüğü: 50+12+8 MP.

Pil Gücü: 4900 mAh.

2 yıl garanti.

Fiyat: 34.999 TL.

Samsung Galaxy A56 8/256 GB 5G

Ekran Boyutu: 6,7 inç.

Arka Kamera Çözünürlüğü: 50+12+5 MP.

Pil Gücü: 5000 mAh.

2 yıl garanti.

Fiyat: 24.499 TL.

Samsung Galaxy A26 8/256 GB 5G

Ekran Boyutu: 6,7 inç.

Arka Kamera Çözünürlüğü: 50+8+2 MP.

Pil Gücü: 5000 mAh.

2 yıl garanti.

Fiyat: 16.499 TL.

Samsung Galaxy A16 4/128 GB

Ekran Boyutu: 6,7 inç.

Arka Kamera Çözünürlüğü: 50+5+2 MP.

Pil Gücü: 5000 mAh.

2 yıl garanti.

Fiyat: 9.999 TL.

Samsung Galaxy A17 8/256 GB 5G

Ekran Boyutu: 6,7 inç.

Arka Kamera Çözünürlüğü: 50+5+2 MP.

Pil Gücü: 5000 mAh.

2 yıl garanti.

Fiyat: 15.499 TL.

OPPO A5 8/256 GB 5G

Ekran Boyutu: 6,67 inç.

Arka Kamera Çözünürlüğü: 50 MP.

Pil Gücü: 6000 mAh.

2 yıl garanti.

Fiyat: 15.999 TL.

OPPO A5 6/128 GB 4G

Ekran Boyutu: 6,67 inç.

Arka Kamera Çözünürlüğü: 50 MP.

Pil Gücü: 6000 mAh.

2 yıl garanti.

Fiyat: 9.999 TL.

realme C75 8/512 GB

Ekran Boyutu: 6,72 inç.

Arka Kamera Çözünürlüğü: 50 MP.

Pil Gücü: 5828 mAh.

2 yıl garanti.

Fiyat: 12.499 TL.

realme C55 6/128 GB

Ekran Boyutu: 6,72 inç.

Arka Kamera Çözünürlüğü: 64+2 MP.

Pil Gücü: 5000 mAh.

2 yıl garanti.

Fiyat: 8.499 TL.

Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128 GB

Ekran Boyutu: 10,9 inç.

Batarya Kapasitesi: 8000 mAh.

Kutu içeriği: Tablet, kalem.

2 yıl garantili.

Fiyat: 17.499 TL.

realme Note 60 6/128 GB-

Ekran Boyutu: 6,74 inç.

Arka Kamera Çözünürlüğü: 32 MP.

Pil Gücü: 5.000 mAh.

2 yıl garanti.

Fiyat: 7.999 TL.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce A101'de satılan teknolojik ürünlerin fiyatları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!