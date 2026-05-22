iOS 27 Alacak iPhone’lar Netleşti! Üç Model İçin Yolun Sonu

Apple'ın önümüzdeki aylarda kullanıcılarla buluşturması beklenen yeni işletim sistemi iOS 27 için geri sayım sürüyor. Mevcut bilgilere göre yeni sürüm birçok önemli yeniliği iPhone kullanıcılarına sunacak. Bu nedenle güncelleme, kullanıcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Bekleyiş devam ederken iPhone sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında ise cihazlarının yeni güncellemeyi alıp almayacağı geliyor. Peki iOS 27 güncellemesini alacak iPhone modelleri hangileri? İşte ortaya çıkan liste...

Hangi iPhone Modelleri iOS 27 Güncellemesi Alacak?

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 3

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olarak bilinen Instant Digital, iOS 27 güncellemesini alması beklenen iPhone modellerini paylaştı. Ortaya çıkan listeye baktığımızda iPhone 17, iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 ve iPhone 12 serilerinin yeni güncellemeyi almasının beklendiği görülüyor.

Bununla birlikte listede diğer modellere kıyasla daha uygun fiyatlı olmasıyla öne çıkan iPhone SE 3 modeli de yer alıyor. Ayrıca Apple’ın ince tasarımıyla dikkat çeken iPhone Air modelinin de iOS 27’ye yükseltileceği iddia ediliyor.

Öte yandan söz konusu listenin şu an için yalnızca beklentiden ibaret olduğunu tekrardan belirtelim. Liste Apple’ın geçmiş yıllardaki güncelleme politikası baz alınarak hazırlandı. Resmi listenin ise iOS 27’nin tanıtılmasıyla birlikte açıklaması bekleniyor.

Ortaya çıkan listeye baktığımızda Apple'ın 2019'da piyasaya sürdüğü iPhone 11 serisinin telefonlar arasında yer almadığını görüyoruz. Halbuki iOS 26 güncellemesini almıştı. Görünüşe göre Apple, iOS 27 ile iPhone 11 serisini artık yeni özellikler ile buluşturmayacak. Peki teknoloji devi iPhone 11 serisini neden listeye dahil etmeyecek?

iPhone 11 Serisi Neden iOS 27 Güncellemesi Almayacak?

Apple, iPhone 11 serisinin iOS 27 güncellemesi alıp almayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak mevcut beklentiler telefonların yeni sürümü alamayacağı yönünde. Şirketin geçmiş yıllardaki güncelleme politikası da bu ihtimali güçlendiriyor. Peki bunun sebebi ne?

İlk olarak iPhone 11 ailesi, Apple’ın A13 Bionic işlemcisinden güç alıyor. Apple ise her yeni iOS sürümünde daha gelişmiş özellikler sunduğu için zamanla eski modellerdeki donanımlar yetersiz kalabiliyor. Özellikle iOS 27’nin yapay zekâ odaklı yeniliklerle geleceği düşünüldüğünde iPhone 11 serisinin desteklenmeyecek olması beklenmedik değil.

Öte yandan Apple’ın iPhone 11 serisini tamamen desteksiz bırakması beklenmiyor. Şirketin modellere bir süre daha güvenlik güncellemeleri sunmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Böylece kullanıcılar telefonlarını güvenli şekilde kullanmayı sürdürebilecek. Ancak maalesef ki yeni iOS özelliklerinden yararlanamayacak.

iOS 27 Yenilikleri Neler Olacak?

Apple, henüz iOS 27’nin tüm özelliklerini resmi olarak açıklamadı. Ancak mevcut sızıntılar, yeni sürümün özellikle yapay zekâ tarafında önemli yeniliklerle geleceğini gösteriyor. Paylaşılan bilgilere göre Siri çok daha gelişmiş hale gelecek. Böylece asistan sadece daha doğal konuşmakla kalmayacak; uygulamalar için çeşitli öneriler sunabilecek ve kullanıcı alışkanlıklarını daha iyi analiz edebilecek.

Ayrıca Siri’ye klavyenin üst kısmına eklenecek yeni bir yazma butonuyla erişilebilecek. Kullanıcılar bu özellik sayesinde yazdıkları yazılar için Siri’den yardım alabilecek. Öte yandan görsel oluşturma uygulaması Image Playground'un da baştan aşağı yenilenmesi bekleniyor. Yenilenen uygulama sayesinde kullanıcıların yapay zekâ destekli duvar kâğıtları oluşturabileceği konuşuluyor.

Bununla beraber bildirimler için akıllı filtreleme sistemi, kilit ekranı ve ana ekran için yeni kişiselleştirme seçenekleri, gelişmiş güvenlik özellikleri ve Apple cihazları arasındaki ekosistemin daha da geliştirilmesi de beklenen iOS 27 ile yenilikler arasında.

iOS 27 Ne Zaman Yayınlanacak?

Apple henüz iOS 27’nin yayın tarihini resmi olarak açıklamadı. Ancak şirketin geçmiş yıllardaki takvimine bakıldığında yeni sürümün eylül ayında düzenlenecek Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Tabii aynı etkinlikte yalnızca iOS 27’nin değil iPadOS 27 ve watchOS 27 sürümlerinin de duyurulması kuvvetle muhtemel. Öte yandan ABD’li teknoloji devi yeni işletim sistemlerinin yanı sıra iPhone 18 serisini de kullanıcıların karşısına çıkaracak.

Editörün Yorumu

Açıkçası Apple’ın iPhone 11 serisinin desteğini sona erdirecek olmasına pek şaşırmadım. Bu modeller birkaç yıl önce piyasaya sürüldü. Evet hâlâ oldukça popülerler ancak donanım tarafında artık güncel sayılmazlar. Apple’ın özellikle yapay zekâ odaklı yeniliklere yöneldiğini düşündüğümüzde iPhone 11 serisinin zamanla yetersiz kalması da kaçınılmaz görünüyordu.