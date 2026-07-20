BYD Güncel Araba Fiyatları: 300 Bin TL İndirim Var

BYD'nin fiyat listesi güncellendi. Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olan fiyatları yansıtan yeni fiyat listesinde sadece 4 model yer alıyor. Listeye bakıldığında sadece bir otomobilin indirimle satıldığı, en düşük fiyat etiketinin ise 4 milyon 77 bin TL olduğu görülüyor. Önceden mevcut modellere göre epey uygun fiyata satılan ama daha sonra satıştan kaldırılan modeller ise hâlâ fiyat listesinde yer almıyor.

BYD Temmuz 2026 Fiyat Listesinde Hangi Araçlar Var?

BYD Seal 390 kW AWD (Excellence): 4 milyon 77 bin TL

4 milyon 77 bin TL BYD Sealion 7 390 kW AWD (Excellence): 4 milyon 190 bin TL

4 milyon 190 bin TL BYD Han 380 kW AWD (Executive): Normal fiyatı 4 milyon 873 bin TL, indirimle birlikte 4 milyon 573 bin TL

Normal fiyatı 4 milyon 873 bin TL, indirimle birlikte 4 milyon 573 bin TL BYD Tang 380 kW AWD (Flagship): 5 milyon 418 bin TL

BYD Seal'ın Fiyatı Ne Kadar?

Sportif bir sedan model olan BYD Seal, Excellence donanım paketi ile birlikte geliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan bu otomobil, 390 kW motor gücü sunuyor. Bu modelin fiyatı ise 4 milyon 77 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatla listenin en uygun fiyatlı otomobili konumuna yerleşiyor. Genel olarak performans odaklı bir araç arayanlara hitap eden otomobil için devam eden herhangi bir indirim yok.

BYD Sealion 7'nin Fiyatı Ne Kadar?

Markanın dört çeker SUV modeli BYD Sealion 7, sedan kardeşi Seal gibi 390 kW güç üreten motorla geliyor. Yine kardeş modelde olduğu gibi bu otomobil de Excellence donanım paketiyle satılıyor. Araç için belirlenen fiyat 4 milyon 190 bin TL.

BYD Han'ın Fiyatı Ne Kadar?

BYD'nin amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz dört çeker sedan modelin normal fiyatı 4 milyon 873 bin TL olarak açıklandı. Ama listedeki diğer otomobillerden farklı olarak bu modelde indirim kampanyası var. Bu indirim sayesinde aracın fiyatı da 4 milyon 573 bin TL seviyesine gerilemiş durumda. Arada 300 bin TL'lik bir fark söz konusu.

BYD Tang'in Fiyatı Ne Kadar?

Büyük aileler için uygun bir model olmasıyla öne çıkan BYD Tang, Flagship donanım paketi, dört tekerlekten çekiş sistemi ve 380 kW motorla birlikte listenin son aracı. Fiyatı 5 milyon 418 bin TL olarak belirlendi. Yüksek fiyat etiketine sahip olan bu otomobil, daha çok lüks SUV modeli arayanlara yönelik.

BYD'nin Araç Yelpazesi Neden Daraldı?

BYD'nin Türkiye'deki araç yelpazesinin neden iyice daraldığı hakkında şimdiye kadar resmî açıklamada bulunulmadı. Fakat bunun en önemli sebeplerinden birinin BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrika planını askıya alması olduğu düşünülüyor. Öyle ki şirket, bu vaadi sayesinde birçok teşvikten yararlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerdeyse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına BYD'nin yatırımı ile ilgili birçok soru yöneltildi. Bunlardan biri de teşviklere ne olacağı yönündeydi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada BYD'den ciddi teminatlar alındığı, taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda ise bu teşviklerin geri alınması da dahil olmak üzere tüm yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Şu an devam eden bu belirsizlik dolayısıyla BYD'nin Türkiye'deki faaliyetlerine ne olacağını öngörmek şimdilik mümkün değil. Eğer teşvikler geri alınır ve BYD'ye ciddi bir yaptırım uygulanırsa markanın diğer otomobillerini uzun bir süre daha Türkiye'de görmeyebiliriz.

Editörün Yorumu

BYD'nin Türkiye'de mevcut otomobil yelpazesinin artık eskisi gibi çeşitlilik sunmadığını zaten uzun bir zamandan beri görüyoruz. Daha da kötü yanı, mevcut modellerin de fiyatı oldukça yükselmiş durumda. Nispeten erişilebilir fiyata sahip olduğu söylenebilecek modeller birkaç ay önce müşterilere veda etti. Son birkaç aydır herkesin yakından gördüğü bu değişmeyen gidişata bakılırsa çeşitlilik aynı şekilde kalmaya da devam edecek gibi görünüyor.