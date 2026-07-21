Otonom Arabaları Çok Daha Güvenli Yapacak Sistem Geliştirildi

Otonom sürüş destekli arabalarla ilgili en büyük sorunlardan biri, yol boyunca yapılan hamlelerin arkasındaki temel sebebi açıklamaması. Normal koşullarda insan sürücüleri taklit etmesi etkili bir öğrenme yöntemi olsa da beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan tabloya anlam vermek biraz zor olabiliyor.

Güney Koreli araştırmacılar, tam da bu sorunun üzerine eğilerek yeni bir model geliştirdi. SafeDrive adlı bu yeni model, birçok veriyi kullanarak çeşitli rotalar üretiyor ve her rotayı ne kadar güvenli olduğu üzerinden puanlıyor. Böylelikle araba da en güvenli yolu seçerken sürüş anında atılan adımların nedenini öğrenmeyi mümkün kılıyor.

SafeDrive Nasıl Çalışıyor?

Otonom sürüş için bugüne kadar insan davranışlar temel alındı. Trafikteki anlık kararlar buna bağlı oldu. Ama söz konusu bir kararın neden alındığının açıklanması olduğunda hiçbir ipucuna rastlanamıyordu. SafeDrive ise bu çalışma biçimini biraz daha şeffaf hâle getiriyor. Araba harekete geçmeden önce alternatif yolları tek tek ele alıyor.

Çevreden gelen verileri saniyeler içinde işleyen model, olası rotaları hesaplıyor ve bunları güvenlik açısından değerlendiriyor. En yüksek puanı alan rota seçildiğinde arka plandaki hesaplamalar da incelenebiliyor. Bu yaklaşımla birlikte otonom sürüş de çok daha güvenli hâle geliyor. Koltukta otururken arabanın ne yaptığı anbean takip edilebiliyor.

SafeDrive, Gerçek Hayatta Kullanılacak mı?

Seoul National University (Seul Ulusal Üniversitesi) tarafından geliştirilen SafeDrive'ın akademik camiada çok dikkat çektiği aşikâr. Ama bu proje sadece yapmış olmak için yapılan bir şey değil. Gerçekleştirilen çalışma, Güney Kore'de ilgili bakanlık tarafından destekleniyor. Bir referans modele entegre edildi. Gerçek araçlar üzerinde testlere başlandı.

İleride pek çok şirketin ellerindeki özel sürüş verilerini kullanarak bu modeli kendi arabalarına uyarlaması muhtemel. Şu an piyasada mevcut bazı otonom sürüş özellikli arabaların bazılarında zaman zaman yaşanan kaza ve benzeri sorunları göz önüne alacak olursak aslında oldukça büyük öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yaygınlaşması hâlinde maksimum şeffaflık sunarak olası bir kazada hukuki sürecin de daha kolay yürütülmesini sağlayabilir.

Editörün Yorumu

SafeDrive, otonom sürüş özellikli araçlarla ilgili uzun zamandır üzerine düşünülen bir konuyu çözüme kavuşturacak gibi görünüyor. Hâlihazırda insan sürücüleri taklit eden sistem yeterli görünse de o beklenmedik sonuçlara nasıl gelindiği konusunda bilinmezlik söz konusu oluyor. Yeni sistemin en azından hamlelerin arkasındaki sebebi açıklığa kavuşturarak araç sahiplerinin daha güvende hissetmesine yardımcı olacağını düşünüyorum.