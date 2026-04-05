A101'de Elektrikli Bisiklet ve Benzinli Motosiklet Satılacak!

Geçtiğimiz perşembe günü iPhone 13, iPhone 17e ve iPhone 17 Pro Max modellerini satışa sunan A101, önümüzdeki haftanın ürün listesini şimdiden açıkladı. Zincir market, bu kapsamda elektrikli bisiklet ve benzinli motosiklet gibi dikkat çeken ürünlerin de yer aldığı geniş bir ürün yelpazesini müşterilere sunulacak. İşte merak edilen detaylar!

A101'de Benzinli Motosikletin ve Elektrikli Bisikletin Fiyatı Ne Kadar?

A101, 9 Nisan itibarıyla 125 CC'lik REVOLT RSX6 isimli benzinli motosikleti 59 bin 990 TL fiyatla satışa sunacak. 5,3 kW gücündeki motora sahip bu model, 8 Nm tork üretebiliyor. 100 kilometrede 2,9 litre yakıt tüketen motosikletin yakıt deposu ise 9,5 litre olarak açıklandı. Ek olarak saatte maksimum 85 kilometre hıza ulaşabiliyor.

REVOLT RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet

Fiyat: 59.990 TL

Azami Hız: 85 km/saat

Motor Kapasitesi: 124.6 cm³

Azami Net Güç: 5.3 kW

Azami Net Tork: 8 Nm

Soğutma: Hava

Uzunluk: ~1939 mm

Genişlik: ~717 mm

Yükseklik: ~1140 mm

Yakıt tüketimi: 2.9 L / 100 km

Yakıt tankı kapasitesi: 9.5 L

Ön hidrolik ~230 mm disk fren

Arka hidrolik ~220 mm disk fren

EURO 5+ seviyesi çevre performansı

2 yıl garanti

Sadece bunlarla sınırlı değil. Market, 50 CC'lik REVOLT RC3 PLUS modelini de satıyor. 39.990 TL'lik fiyat etiketiyle gelen benzinli motosiklet 2,93 kW güce sahip ve 3,3 Nm tork üretimi yapabiliyor. Öte yandan, 100 kilometrede 2 litre yakıt tüketiyor. Takıt tankı kapasitesi ise 4,1 litre olarak açıklandı. Bunun dışında saatte maksimum 45 kilometre hıza ulaşabildiğini belirtelim.

REVOLT RC3 PLUS 50 CC Benzinli Motosiklet

Fiyat: 39.990 TL

Azami Hız: 45 km/saat

Azami Net Güç: 2.93 kW

Azami Net Tork: 3.3 Nm

Soğutma: Hava Soğutmalı

Aktarma Tipi: Mekanik, Debriyajsız Manuel

Yakıt Tankı Kapasitesi: 4.1 L

Yakıt Tüketimi: 2 L / 100 km

Ön Fren: ~220 mm Hidrolik Disk

Arka Fren: ~110 mm Kampana Fren

Boyutlar: U: ~1901 mm, G: ~682 mm, Y: ~1090 mm

Euro 5+ Seviyesi Çevre Performansı

Geleneksel CUB motor tasarımı

2 yıl garanti

VOLTA VB3 isimli elektrikli bisiklet 19.990 TL'den kullanıcılara sunulacak. 25 km/saate kadar motor desteği sunan bisikletin motor gücü 250W seviyelerinde. Yol ve hava şartlarına göre değişiklik gösterse de ürün ortalama 30-55 km arasında bir menzil sunuyor. Dahası, bataryası 5-6 saat arasında tam şarj olabiliyor.

VOLTA VB3 Elektrikli Bisiklet

Fiyat: 19.990 TL

Azami hız: 25 km/saate kadar motor desteği

Motor gücü: 250 W

Menzil: 30-55 km (yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişir)

Batarya kapasitesi: 36 V 10 Ah

Şarj süresi: 5-6 saat

Ağırlık: 24 kg

Boyutlar: U: ~1890 mm, G: ~605 mm, Y: ~1170 mm

2 yıl garanti

Katlanabilir yapıda bir elektrikli bisiklet isteyenler için ise VOLTA VB1 NEO modeli karşımıza çıkıyor. Motor gücü ve sunduğu menzil VB3 ile aynı olsa da, ağırlık ve boyut gibi detaylarda ufak farklılıklara sahip.

VOLTA VB1 NEO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

Fiyat: 19.990 TL

Azami hız: km/saate kadar motor desteği

Motor gücü: 250 W

Menzil: ~30-55 km (yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişir)

Batarya kapasitesi: 36 V 7.8 Ah

Şarj süresi: 5-6 saat

Ağırlık: 22.5 kg

Boyutlar: U: ~1660 mm, G: ~605 mm, Y: ~1210 mm

2 yıl garanti

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.