A101'de Elektrikli Bisiklet ve Benzinli Motosiklet Satılacak!
A101, 9 Nisan’da REVOLT RSX6 ve REVOLT RC3 Plus benzinli motosikletleri ile VOLTA VB1 Neo ve VOLTA VB3 elektrikli bisikletleri satışa sunacak. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- A101'de 125 CC'lik REVOLT RSX6 isimli benzinli motosiklet 59 bin 990 TL fiyatla satışa sunulacak.
- 50 CC'lik REVOLT RC3 PLUS benzinli motosiklet modeli 39.990 TL'lik bir fiyata sahip olacak.
- VOLTA VB3 isimli elektrikli bisiklet ise 19.990 TL'den kullanıcılara sunulacak.
Geçtiğimiz perşembe günü iPhone 13, iPhone 17e ve iPhone 17 Pro Max modellerini satışa sunan A101, önümüzdeki haftanın ürün listesini şimdiden açıkladı. Zincir market, bu kapsamda elektrikli bisiklet ve benzinli motosiklet gibi dikkat çeken ürünlerin de yer aldığı geniş bir ürün yelpazesini müşterilere sunulacak. İşte merak edilen detaylar!
A101'de Benzinli Motosikletin ve Elektrikli Bisikletin Fiyatı Ne Kadar?
A101, 9 Nisan itibarıyla 125 CC'lik REVOLT RSX6 isimli benzinli motosikleti 59 bin 990 TL fiyatla satışa sunacak. 5,3 kW gücündeki motora sahip bu model, 8 Nm tork üretebiliyor. 100 kilometrede 2,9 litre yakıt tüketen motosikletin yakıt deposu ise 9,5 litre olarak açıklandı. Ek olarak saatte maksimum 85 kilometre hıza ulaşabiliyor.
REVOLT RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet
- Fiyat: 59.990 TL
- Azami Hız: 85 km/saat
- Motor Kapasitesi: 124.6 cm³
- Azami Net Güç: 5.3 kW
- Azami Net Tork: 8 Nm
- Soğutma: Hava
- Uzunluk: ~1939 mm
- Genişlik: ~717 mm
- Yükseklik: ~1140 mm
- Yakıt tüketimi: 2.9 L / 100 km
- Yakıt tankı kapasitesi: 9.5 L
- Ön hidrolik ~230 mm disk fren
- Arka hidrolik ~220 mm disk fren
- EURO 5+ seviyesi çevre performansı
- 2 yıl garanti
Sadece bunlarla sınırlı değil. Market, 50 CC'lik REVOLT RC3 PLUS modelini de satıyor. 39.990 TL'lik fiyat etiketiyle gelen benzinli motosiklet 2,93 kW güce sahip ve 3,3 Nm tork üretimi yapabiliyor. Öte yandan, 100 kilometrede 2 litre yakıt tüketiyor. Takıt tankı kapasitesi ise 4,1 litre olarak açıklandı. Bunun dışında saatte maksimum 45 kilometre hıza ulaşabildiğini belirtelim.
REVOLT RC3 PLUS 50 CC Benzinli Motosiklet
- Fiyat: 39.990 TL
- Azami Hız: 45 km/saat
- Azami Net Güç: 2.93 kW
- Azami Net Tork: 3.3 Nm
- Soğutma: Hava Soğutmalı
- Aktarma Tipi: Mekanik, Debriyajsız Manuel
- Yakıt Tankı Kapasitesi: 4.1 L
- Yakıt Tüketimi: 2 L / 100 km
- Ön Fren: ~220 mm Hidrolik Disk
- Arka Fren: ~110 mm Kampana Fren
- Boyutlar: U: ~1901 mm, G: ~682 mm, Y: ~1090 mm
- Euro 5+ Seviyesi Çevre Performansı
- Geleneksel CUB motor tasarımı
- 2 yıl garanti
VOLTA VB3 isimli elektrikli bisiklet 19.990 TL'den kullanıcılara sunulacak. 25 km/saate kadar motor desteği sunan bisikletin motor gücü 250W seviyelerinde. Yol ve hava şartlarına göre değişiklik gösterse de ürün ortalama 30-55 km arasında bir menzil sunuyor. Dahası, bataryası 5-6 saat arasında tam şarj olabiliyor.
VOLTA VB3 Elektrikli Bisiklet
- Fiyat: 19.990 TL
- Azami hız: 25 km/saate kadar motor desteği
- Motor gücü: 250 W
- Menzil: 30-55 km (yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişir)
- Batarya kapasitesi: 36 V 10 Ah
- Şarj süresi: 5-6 saat
- Ağırlık: 24 kg
- Boyutlar: U: ~1890 mm, G: ~605 mm, Y: ~1170 mm
- 2 yıl garanti
Katlanabilir yapıda bir elektrikli bisiklet isteyenler için ise VOLTA VB1 NEO modeli karşımıza çıkıyor. Motor gücü ve sunduğu menzil VB3 ile aynı olsa da, ağırlık ve boyut gibi detaylarda ufak farklılıklara sahip.
VOLTA VB1 NEO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet
- Fiyat: 19.990 TL
- Azami hız: km/saate kadar motor desteği
- Motor gücü: 250 W
- Menzil: ~30-55 km (yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişir)
- Batarya kapasitesi: 36 V 7.8 Ah
- Şarj süresi: 5-6 saat
- Ağırlık: 22.5 kg
- Boyutlar: U: ~1660 mm, G: ~605 mm, Y: ~1210 mm
- 2 yıl garanti
Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.