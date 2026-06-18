Simülasyondan Stratejiye: 4 Eğlenceli Oyun Bedava Oldu! Hemen Alın

Amazon, Prime abonelerine ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Geçen hafta çok sayıda etkileyici oyunu bedava sunan şirket, bu hafta ise dört oyun birden veriyor. Hâlihazırda bir Amazon Prime aboneliği olmayanlar da devam eden fırsat kapsamında oyunlara hiçbir ücret ödemeden sahip olabiliyor.

Amazon Hangi Oyunları Bedava Dağıtıyor?

Amazon, Between Time: Escape Room, Sugardew Island, Space Grunts 2 ve Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846-1905'i ücretsiz olarak dağıtıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu yapımlara hiçbir şekilde harcama yapmadan sahip olmak için belirli bir süreniz bulunuyor. Şirketin paylaştığı son tarihler şu şekilde:

Between Time Escape Room: 18 Temmuz 2026

18 Temmuz 2026 Sugardew Island: 22 Temmuz 2026

22 Temmuz 2026 Space Grunts 2: 16 Eylül 2026

16 Eylül 2026 Wargame Construction Set III - Age of Rifles 1846-1905: 18 Temmuz 2026

Amazon'un Ücretsiz Oyunları İçin Para Harcamak Gerekiyor mu?

Amazon'un verdiği ücretsiz oyunlara sahip olmak için Prime abonelik hizmetinden yararlanmak gerekiyor ve bunun için de aylık ödenmesi gereken bir meblağ bulunuyor. Fakat şirketin sunduğu 30 günlük deneme abonelik kampanyası sayesinde hem Prime avantajlarından (ücretsiz ve hızlı kargo, Prime Video erişimi, özel indirimler vb.) yararlanıyor hem oyunlara bedava erişebiliyorsunuz. Tabii, üyelik süresini uzatmak istemiyorsanız deneme süreci sona ermeden önce abonelik planını iptal etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde hesabınızdan çekim yapılacaktır.

Between Time: Escape Room Nasıl Bir Oyun?

Bulmaca oyunları arasında yer alan Between Time: Escape Room, zamanda yolculuk yaparak paha biçilmez hazineleri toplamaya ve büyük bir gizemi çözmeye çalıştığınız bir oyun. Farklı dönemlerde geçen beş ayrı odayı ziyaret ettiğiniz oyunda ipuçlarını topluyor, gilzi nesneleri buluyor ve büyük sır perdesini aralıyorsunuz.

Sugardew Island Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları arasında konumlanan Sugardew Island'da bir gemi kazasından sonra kendimizi bir adada buluyoruz. Amacımız ise adayı yeniden yaşanabilir hâle getirmek. Küçük bir çiftlik kuruyor, ürünler yetiştiriyor, hayvanlara bakarak geçimimizi sağlıyoruz. Ayrıca doğa ile uyum içinde ilerleyerek adayı yavaş yavaş canlandırmaya çalışıyoruz.

Space Grunts 2 Nasıl Bir Oyun?

Space Grunts 2'de sürekli değişen bölümlerde ilerliyoruz. Uzaylılarla savaşıp görevleri tamamladığımız yapımda sürekli farklı bir harita ile karşılaşıyoruz. İlerledikçe çeşitli silahlar ve eşyalar alıyorsunuz. Topladığınız her eşya bir kart olarak sahip olduğunuz kart destesine ekleniyor. Uzaylılara karşı yaptığınız sıra tabanlı savaşlarda bu önemli kartları kullanarak üstünlük elde ediyorsunuz.

Wargame Construction Set III Nasıl Bir Oyun?

Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846-1905, isminden de anlaşılacağı üzere 1846 ila 1905 yıllarında geçen bir strateji oyunu. Askerleri doğru şekilde yönlendirerek ilerlediğiniz yapımda en önemli amacınız düşmanlara karşı zafer elde etmek. Retro grafiklerle gelen oyunun içerik yönünden son derece zengin olduğu söylenebilir.

Editörün Yorumu

Amazon tarafından yeni dağıtılmaya başlanan oyunların özellikle bulmaca, simülasyon ve strateji sevenler tarafından mutlaka deneneceğini düşünüyorum. Bu yapımlardan bazıları retro grafiklere sahip olduğu için yeni nesil oyuncuların pek ilgisini çekmeyebilir ama nostalji sevenler tarafından değerli bulunacağı ve son tarihten önce alınacağı kanaatindeyim.