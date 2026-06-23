Türkiye'de Yok Satan Samsung Modeli İçin One UI 9 Müjdesi!

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımını büyük ölçüde tamamladı. Yeni sürüm desteklenen Galaxy cihazların neredeyse tamamına ulaşmış durumda. Bu nedenle şirketin odağı artık Android 17 tabanlı One UI 9'a kaymış durumda. Samsung, yeni arayüz yazılımını şu anda bazı amiral gemisi modellerinde test ediyor.

Güney Koreli teknoloji devi, yazılım güncellemelerini yalnızca üst segment cihazlarla sınırlamıyor. Öyle ki giriş ve orta segment modeller için de destek sunuyor. Bu kapsamda kısa süre önce Galaxy A16 5G için One UI 9 testlerine başlayan şirket, şimdi de aynı süreci Galaxy A35'e taşıdı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy A35 İçin One UI 9 Testleri Başladı mı?

Gelen son bilgilere göre Samsung, Galaxy A35 için Android 17 tabanlı One UI 9 testlerine başladı. Yeni sürüme ait ilk izler şirketin sunucularında ortaya çıkan A356EXXU9EZF1 yapı numaralı yazılım dosyasıyla görüldü. Söz konusu sürüm numarası ise Samsung'un Galaxy A35 üzerinde One UI 9'u test ettiğini gösteriyor. Bu noktada Galaxy A35’in ülkemizde en popüler giriş segment telefonlardan biri olduğunu da belirtelim. Model yaklaşık 21 bin TL başlangıç fiyatıyla satılıyor.

Samsung Galaxy A35 Kaç Yıl Güncelleme Alacak?

Samsung, Galaxy A35 için 4 Android işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi desteği sunuyor. Akıllı telefon 2024 yılında Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile piyasaya sürüldü. Cihaz daha sonra Android 15 ve Android 16 güncellemelerini aldı.

Samsung'un güncelleme takvimine göre Galaxy A35'in bir sonraki büyük güncellemesi Android 17 tabanlı One UI 9 olacak. Bunun ardından modelin son büyük işletim sistemi güncellemesi olarak Android 18'i de alması bekleniyor. Android 18, yüksek ihtimalle One UI 10 arayüz yazılımıyla beraber gelecek.

Kararlı One UI 9 Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Samsung'un kararlı yani tüm kullanıcılar için uygun olan One UI 9 güncellemesini temmuz ayının sonlarına doğru duyurması bekleniyor. Şirketin yeni katlanabilir telefonlarını tanıtacağı bir etkinliği de temmuz ayında gerçekleştireceği biliniyor. Yeni yazılımın bu etkinlikte resmî olarak tanıtılması kuvvetle muhtemel.

Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serisinin yeni modellerinin kutudan doğrudan kararlı One UI 9 yüklü şekiled çıkması bekleniyor. Güncellemenin ilk olarak temmuz, ağustos ve eylül aylarında Galaxy S26 gibi en yeni amiral gemisi modellere sunulacağı tahmin ediliyor. Galaxy A serisi başta olmak üzere Galaxy A35 ve diğer desteklenen mobil cihazların ise yılın son çeyreğinde One UI 9'a kavuşması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Bir Samsung Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak One UI 9 güncellemesine birkaç ay sonra erişebileceğim. Bu nedenle heyecanlıyım çünkü yeni yazılım, kullanıcı deneyimini iyileştirecek bazı önemli değişikliklerle gelecek. Ayrıca One UI 8.5 ile sunulması planlanan ancak sunulmayan bazı özelliklerin de bu güncellemeyle birlikte geleceği iddia ediliyor. Öte yandan Samsung'un yeni yazılımlarını yalnızca amiral gemisi modellerine sunmayacak olması ise özellikle Galaxy A serisi kullanıcıları açısından güzel bir haber.