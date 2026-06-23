Jeep'ten Yeni Bir Arazi Canavarı Geliyor: Cherokee Trailhawk

Jeep, geçtiğimiz yıl yeni Cherokee modelini tanıttı. Bu modelin tanıtımının ardından ise gözler bu modelin arazi odaklı versiyonuna çevrilmişti. İkonik SUV üreticisi geçtiğimiz dönemde tanıttığı Cherokee Upland konsepti ile bu modelin sinyalini vermişti. Jeep, şimdi ise paylaştığı bir teaser görseliyle Cherokee Trailhawk modelinin müjdesini verdi.

Jeep Cherokee Trailhawk Ne Zaman Tanıtılacak?

Jeep yeni Cherokee Trailhawk'ın bir kısmını ortaya koyan görsel ile yeni modelin ilk ipuçlarını paylaştı. Şirket görselle birlikte Jeep'in 'müşterileni dinlemeye ve markanın temel değerlerine dönmeye devam ettiğini' ifade eden bir açıklama paylaştı. ABD merkezli üretici yeni versiyonun tanıtım tarihi hakkında ise bir bilgi paylaşmadı.

Diğer yandan gelen bilgilere göre Jeep, yeni Cherokee Traihawk modelini 2026 yılı bitmeden gün yüzüne çıkaracak. Yeni modelin 2027 yılı ile birlikte belli başlı pazarlarda yollara çıkmasını bekliyoruz. Jeep'in 1,6 litrelik motorun avantajı ile Trailhawk versiyonunu ülkemizde de satışa sunmasını bekliyoruz.

Jeep Cherokee Trailhawk'ın Farkı Ne?

Jeep Cherokee Trailhawk, standart versiyona göre sahip olduğu arazi kabiliyeti ile ayrılıyor. Yeni model paylaşılan görselinde siyah tampon ve kırmızı çekme kancası ile standart Cherokee'den ilk bakışta farkını ortaya koyuyor. Konsept modelden hatırladığımız 32 inçlik lastikler ve 16 inçlik jantlar da yine Trailhawk'de beklenen detaylar arasında.

Bunların yanı sıra aracın arazi kabiliyetini ortaya koymak adına tampon ve gövde etrafında çeşitli koruma panelleri görebiliriz. Ayrıca ön ve arka tampon tasarımlarını değiştirerek Trailhawk'ın yaklaşma ve uzaklaşma açıları da artırılabilir. Arazi odaklı versiyon bu şekilde daha dik tırmanışlar ve inişler gerçekleştirebilir.

Jeep Cherokee Trailhawk Hangi Motora Sahip Olacak?

Tasarım ve arazi kabiliyeti anlamında gelişen Trailhawk'ın kaputunun altında ise yine 1,6 litrelik turbo beslemeli hibrit güç ünitesinin görev yapması bekleniyor. 210 beygir güç 312 Nm tork üretebilen motor gücünü CVT şanzımanla dört tekerleğe birden aktarıyor. Yeni modelde standart sürüş modlarının yanı sıra arazi odaklı ek sürüş modları da yer alacaktır.

Jeep Cherokee'nin Teknik Özellikleri Neler?

Motor: 1.6L Hibrit

Güç: 210 beygir

Tork: 312 Nm

0-100 km/s hızlanma: 8,3 saniye

Maksimum hız: 185 km/s

Yakıt tüketimi: 6,4 litre/100km

Ağırlık: 1948 kg

Boyutlar: 4.778 mm uzunluk - 1.898 mm genişlik - 1.715 mm yükseklik

Bagaj hacmi: 952 litre

Editörün Yorumu

Jeep'in Trailhawk versiyonları her zaman özel olmuştur. Yeni model her ne kadar motor olarak fark yaratmasa da standart modele göre çok daha iyi arazi kabiliyetine sahip olacaktır. Hem içeride hem dışarda tasarım anlamında da Trailhawk'ın özel bir model olduğunu hissettireceğini düşünüyorum. 1,6 litrelik hibrit üniteye sahip Jeep Cherokee ve Cherokee Trailhawk modellerinin satılması hâlinde ülkemizde de sevileceğini düşünüyorum.