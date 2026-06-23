Hideo Kojima, Merakla Beklenen Korku Oyununa Dair Bomba Bilgi Verdi

Hideo Kojima bir süredir yeni oyun üzerinde çalışıyor. OD olarak adlandırılan bu oyunla ilgili şimdiye kadar çok az bilgi paylaşılmış olsa da projenin arkasında Hideo Kojima gibi oyun sektöründe kendini kanıtlamış bir ismin olması dolayısıyla oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından bekleniyor.

Neyse ki Kojima tarafından yapılan son açıklama ile oyunun üzerindeki belirsizlik biraz da olsa ortadan kalktı. Şimdiye kadar çeşitli projelerde tasarımcı, yönetmen, yapımcı ve hatta yazar olarak görev alan Kojima'nın verdiği ipuçları, yeni korku oyununun gerçekten de türünün hakkını veren bir yapım olarak oyuncuların karşısına çıkacağını gösteriyor.

OD Nasıl Bir Oyun Olacak?

En iyi korku oyunları arasına katılmaya hazırlanan OD'nin nasıl bir oynanış sunacağı hakkında şu ana kadar çok az bilgi paylaşımında bulunuldu fakat Hideo Kojima'nın açıklamasına göre klasik korku oyunlarından çok daha farklı bir deneyim sunması bekleniyor. Kojima, bu oyunda diğer oyunların şimdiye kadar ulaştığı korkutuculuk sınırını aşmak istediğini belirtti.

OD'nin tek oyunculu bir yapım olduğunun altını çizen Kojima, oyunun mümkün olduğunca korkutucu olmasını istediğini ama aşırı ürkütücü olduğunda oyuncuların oyunu oynamayı bırakabileceği için devam etmelerini sağlayacak bir sistem de düşündüğünü ifade etti. Görünüşe göre Kojima, OD'yi daha önce kimsenin görmediği bir oyun olarak tasarladı. Hem anlatım hem atmosfer hem diğer yönleriyle oyunculara benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Kojima, Korku Türünü Nasıl Ele Alıyor?

Hideo Kojima'nın oyun geçmişinde aslında korku türü çok fazla yer kaplamıyor. Kariyeri boyunca daha çok aksiyon ve sinematik anlatımı yoğun tutan yapımlar üzerine yoğunlaştı. Gelgelelim, korku ve gerilim türüne sahip oyunları da inanılmaz büyük bir başarı elde etti. Bunun en önemli örneklerinden biri P.T. oldu.

Söz konusu oyun, iptal edilen Silent Hills projesi için hazırlanan kısa bir demoydu. Ama o kadar karanlık ve tüyler ürperten bir atmosfere sahipti ki kısa sürede korku türünün en etkileyici yapımlarından biri hâline geldi. Oyun sonsuz bir koridor üzerine odaklanıyordu. Kapıdan geçiyor, tekrar başladığınız noktaya dönüyordunuz ama her seferinde farklı bir şeyler sizi karşılıyordu.

Ağlama sesleri, beklenmedik anlarda çıkan hayalet, kapı aralığında görünen göz... Oyun sizi ne zaman hazırlıksız yakalayacağını çok iyi biliyordu ve tam hazırlıksız olduğunuz anda karşınıza çıkan o hayalet ile ne yapacağınızı bilemez hâle geliyordunuz. Bu yapımı diğer korku oyunlarından ayıran nokta, klasik korku klişelerinden ziyade sizi psikolojik açıdan gergin tutmaya çalışmasıydı.

Hem Kojima'nın verdiği ipucunu hem P.T. gibi önemli örnekleri göz önüne alacak olursak OD, sizi çok rahatsız edecek bir yapım olacak. Ama oyundan uzaklaşmak isteyeceğiniz kadar korktuğunuz noktada da oyunun o gerilim dolu atmosferinden biraz feragat edilecek. Yani Kojima, bu yapımda korku düzeyini abartmayacak, dengeyi koruyacak.

OD Ne Zaman Çıkacak?

OD için henüz resmî çıkış tarihi paylaşılmadı. Hâlâ geliştirilme aşamasında fakat 2026 yılında oyuncularla buluşmasının düşük bir ihtimal olduğu söylenebilir. Bunun sebebi, ilerleyen aylarda çok yüksek bütçeli yapımların piyasaya sürülecek olması ki bunlardan birini zaten biliyorsunuzdur: Grand Theft Auto VI.

Tür açısından yakında çıkacak birçok oyunla arasında uçurum var ama bu, onun satışlarının diğer yapımlar tarafından gölgeleneceği gerçeğini değiştirmiyor. Bunun yerine daha sakin bir dönemde piyasaya sürülmesi daha yüksek bir olasılık. Tabii, henüz resmî açıklama olmadığını, bunun bir tahminden ibaret olduğunu belirtelim.

OD Hangi Platformlara Gelecek?

OD'nin hangi platformlar için çıkışını gerçekleştireceği açık bir şekilde belirtilmedi fakat Xbox Game Studios tarafından yayınlanacak olması sayesinde onun kesinlikle Xbox Series X / S'te yayınlanacağını söyleyebiliriz. Öte yandan Microsoft için çok önemli bir pazar olan PC'ye de gelecektir. PlayStation 5'e gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse P.T.'nin demosu yayınlandığında bir PlayStation 4'üm vardı. Oyun beni sanki anbean izliyordu. Hiç beklemediğim anda karşılaştığım o korku dolu anlarda DualShock 4 birden elimden uçup gitmişti. O dönem beni bu kadar korkutmayı başardıysa bugün nasıl bir yapımın yolda olduğunu tahmin bile edemiyorum. Umuyorum ki Kojima gerçekten de aradaki o dengeyi korumanın bir yolunu bulmuştur.