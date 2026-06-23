Yeni elektrikli BMW i3 tanıtıldığından bu yana gözler aracın performanslı M versiyonuna çevrilmiş durumda. BMW, geçtiğimiz günlerde M Concept Neu Klasse ile elektrikli M3 heyecanını bir kat daha artırdı. Bavyeralı üreticinin elektrikli M3'ünden beklentiler oldukça yüksek. İlk raporlarda 1.000 beygirin üzerinde güce sahip olacağı ifade edilse de son gelen bilgilere göre elektrikli BMW M3 beklendiği kadar güçlü olmayacak.

Elektrikli BMW M3 Kaç Beygir Güce Sahip Olacak?

BMW Grubu'nda araç dinamiklerinden sorumlu yönetici olarak çalışan Christian Karg, yeni otomobillerinde asıl odaklandıkları konunun beygir gücü olmadığını ifade etti. Çinli rakipleri ile teknik özellik yarışına girmek istemediklerini açıklayan Karg, elektrikli modellerinde M sürüş hissini vermek istediklerini belirtti.

BMW tarafından henüz elektrikli M3'ün beygir gücü hakkında net bir açıklama gelmedi. Bu yapılan açıklamanın ardından ise beklentimizin düştüğünüz söyleyebiliriz. Son yapılan açıklama doğrultusunda standart olarak sunulan elektrikli BMW M3'ün yaklaşık olarak 700 ila 750 beygir güce sahip olmasını bekleyebiliriz.

Elektrikli BMW M3'ün Daha Güçlü Versiyonları Olacak mı?

BMW daha önce diğer M logolu araçlarında olduğu gibi ilerleyen dönemde daha güçlü versiyonlarla karşımıza çıkabilir. Bilindiği gibi BMW M3'ün dört elektrik motorlu platformu teorik olarak 1.341 beygire kadar güç üretebiliyor. Ancak BMW tüm kurşununu yakın zamanda çıkaracağı standart elektrikli M3 ile bitirmek istemeyecektir.

Bavyeralı üretici bu denli güçlü bir platformdan elbette faydalanmak isteyecektir. Ancak bu güç muhtemelen daha güçlü CS veya CSL versiyonuna saklanıyor. BMW, standart M3 modelini piyasaya sürdükten bir süre sonra 1.000 beygir güce yaklaşan CS veya CSL versiyonları ile elektrikli otomobil piyasasını kızıştırabilir.

Elektrikli BMW M3 Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

BMW, uzun zamandır beklenen elektrikli M3 modelinin detaylarını paylaşmak konusunda oldukça çekingen davranıyor. Son yapılan açıklamalar ise araçta beygir gücünden daha çok sürüş hissine odaklanılacağını öğrendik. Alman üretici, yeni modelinde bataryanın azalmasına rağmen güç çıkışını aynı seviyelerde tutmak için fazla mesai harcıyor. Batarya azaldıkça gücünü de kaybeden bir performanslı otomobil BMW M Departmanına yakışmayacaktır.

Bunun yanı sıra bilindiği gibi elektrikli araçlar sahip olduklar batarya paketleri nedeniyle içten yanmalı motorlu araçlara göre çok daha ağır bir yapıya sahip. BMW, elektrikli otomobilin daha hafif hissetirmesi için de bazı çalışmalar yapmış. Aracın sahip olduğu dört motor aracılığı ile her bir tekere ayrı tork yönlendirebilmesi bu konuda elektrikli BMW M3'e oldukça yardımcı olacaktır.

Diğer yandan yeni elektrikli otomobilin 100 kWh'ın üzerinde bir batarya paketine ev sahipliği yapmasını bekliyoruz. Elektrikli otomobilde ayrıca bir drift modu da sunulacak. Normalde dört tekerlekten çekişe sahip olan model, ön tekerleklere giden gücün kesilmesi ile tamamen arkadan itişli bir sürüşe kavuşacak.

Elektrikli BMW M3 Nasıl İsimlendirilecek?

BMW, elektrikli modellinde kullandığı "i" takısını yeni elektrikli M3'te kullanmayacak. BMW yetkilileri, yeni modelin elektrikli olsa bile hâlâ bir M3 olduğunun altını çiziyor. Buna göre Alman üreticinin yeni performanslı modeli karşımıza sadece M3 olarak çıkacak. Christian Karg'ın M otomobillerinin sunduğu özellikleri korumaya çalıştıklarını belirtmesi de bunun bir diğer kanıtı niteliğinde.

Editörün Yorumu

BMW, elektrikli M3 ile performanslı elektrikli otomobiller arasında hızlı bir giriş yapacak gibi görünüyor. Alman üreticinin, elektrikli otomobilini M takısına uygun bir şekilde yapılandırıyor olması da büyük bir artı olacaktır. Sonuçta hızlı bir elektrikli otomobil almak isteyenler herhangi bir markaya yönelebilir ancak BMW M3 sunacağı sürüş hissi ile diğer modellerden ayrılabilir.

BMW, teknik özellik yarışına girmeyerek M3 konusunda iyi sinyaller veriyor. Yeni model her ne kadar çok güçlü olmasa da sunduğu sürüş hissi ile içten yanmalı M modellerine yaklaşarak, elektrikli otomobillerin zayıf karnı olan sürüş hissi konusunda fark yaratabilir. BMW de bu konuda doğru bir teşhis yapmış gibi görünüyor.