A101 Elektrikli Kamyonet ve Benzinli Motosiklet Satacak!
A101, 2 Nisan itibariyle Volta VMP1 elektrikli kamyonet, APEC 125 CC benzinli motosiklet ve REVOLT RSX4 125 CC scooter satışına başlayacak. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- A101'de Volta VMP1 elektrikli kamyonet 249.990 TL fiyatla satışa sunulacak.
- APEC 125 CC benzinli motosiklet modeli 39.990 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olacak.
- REVOLT RSX4 125 CC scooter modeli ise 59.990 TL'den kullanıcılara sunulacak.
Geçtiğimiz günlerde Galaxy S25, Xiaomi 17T Pro ve Redmi Note 14 Pro gibi akıllı telefonları satışa sunan A101, önümüzdeki hafta bambaşka ürünlerle karşımıza çıkacak. Zincir market, dört tekerlekli elektrikli kamyonet ve benzinli motosiklet satışa sunacak. İşte merak edilen detaylar!
A101'de Elektrikli Kamyonetin ve Benzinli Motosikletin Fiyatı Ne Kadar?
A101, 2 Nisan 2026 itibarıyla Volta VMP1 dört tekerlekli elektrikli kamyoneti 249.990 TL fiyatla satışa sunacak. 4 kW motor gücüne sahip kamyonetin azami net tork değeri 9,8 Nm seviyesinde. Bununla birlikte yol ve hava şartlarına göre değişse de fabrika verilerine göre 115 km menzil sunuyor.
Azami taşıma kapasitesi 655 kg olduğu belirtilen modelde hidrolik direksiyon, suni deri koltuklar ve Bluetooth özellikli multimedya teyp gibi sürücü deneyimini artıran özellikler bizleri karşılıyor. Aracın 51 km/sa ulaşabildiğini de belirtelim.
Volta VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet
- Azami Hız: 51 km/saat
- Motor Gücü: 4 kW
- Azami Net Tork: 9,8 Nm
- Batarya Tipi: LFP
- Batarya Kapasitesi: 76,8 V 100 Ah
- Enerji Tüketimi: 140 W/km
- Menzil: 115 km (Yol ve hava şartlarına göre değişebilir)
- Fren Sistemi: Ön ve Arka Disk fren
- Boyutlar: Uzunluk ~3324 mm, Genişlik ~1371 mm, Yükseklik ~1704 mm
- Azami Taşıma Kapasitesi: 655 kg
- Öne Çıkan Özellikler: Euro 5+ çevre performansı, Hidrolik direksiyon, Açılır cam tavan, Arka bağımsız süspansiyon, Isıtıcı sistemi, Suni deri koltuklar, Bluetooth özellikli multimedya teyp, LED far ve stop lambaları, Paslanma önleyici Kataforez kaplama.
- Garanti: 2 yıl
- Fiyat: 249.990 TL
APEC marka 125 CC’lik benzinli motosiklet, 39.990 TL’lik bir fiyat etiketine sahip. Azami net gücü 5,4 kW olan model, 100 km’de 1,8 litre yakıt tüketiyor ve 5,3 litre yakıt tankı kapasitesine sahip. Ayrıca saatte 80 km hıza ulaşabiliyor.
APEC 125 CC Benzinli Motosiklet
- Azami Hız: 80 km/saat
- Azami Net Güç: 5,4 kW
- Yakıt Tankı Kapasitesi: 5,3 L
- Yakıt Tüketimi: 2,8 L / 100 km
- Fren Sistemi: Ön Hidrolik ~180 mm Disk Fren
- Boyutlar: Uzunluk ~1790 mm, Genişlik ~655 mm, Yükseklik ~1050 mm
- Öne Çıkan Özellikler: Euro 5+ Motor ile Çevre Dostu Emisyon.
- Garanti: 2 yıl
- Fiyat: 39.990 TL
REVOLT RSX4 isimli 125 CC’lik scooter, 59.990 TL fiyatla satışa sunulacak. 5,3 kW güce sahip olan modelin azami net tork değeri 8,0 Nm olarak açıklandı. 150 kg taşıma kapasitesine sahip scooter modeli hava soğutma sistemi ve 9,5 litre yakıt tankı kapasitesiyle geliyor. Ayrıca 100 km’de 2,9 litre yakıt tüketiyor.
REVOLT RSX4 125 CC Maxi Scooter
- Azami Hız: 85 km/saat
- Azami Net Güç: 5,3 kW
- Azami Net Tork: 8,0 Nm
- Soğutma: Hava Soğutma
- Yakıt Tankı Kapasitesi: 9,5 L
- Yakıt Tüketimi: 2,9 L / 100 km
- Kütle: 128 kg
- Azami Taşıma Kapasitesi: 150 kg
- Fren Sistemi: Ön Hidrolik ~230 mm Disk Fren, Arka Hidrolik ~220 mm Disk Fren
- Boyutlar: Uzunluk ~2038 mm, Genişlik ~730 mm, Yükseklik ~1115 mm
- Öne Çıkan Özellikler: LED Ön Farlar ve Stop Lambası, Euro 5+ Seviyesi Çevre Performansı.
- Garanti: 2 yıl
- Fiyat: 59.990 TL
Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.