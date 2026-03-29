A101 Elektrikli Kamyonet ve Benzinli Motosiklet Satacak!

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S25, Xiaomi 17T Pro ve Redmi Note 14 Pro gibi akıllı telefonları satışa sunan A101, önümüzdeki hafta bambaşka ürünlerle karşımıza çıkacak. Zincir market, dört tekerlekli elektrikli kamyonet ve benzinli motosiklet satışa sunacak. İşte merak edilen detaylar!

A101'de Elektrikli Kamyonetin ve Benzinli Motosikletin Fiyatı Ne Kadar?

A101, 2 Nisan 2026 itibarıyla Volta VMP1 dört tekerlekli elektrikli kamyoneti 249.990 TL fiyatla satışa sunacak. 4 kW motor gücüne sahip kamyonetin azami net tork değeri 9,8 Nm seviyesinde. Bununla birlikte yol ve hava şartlarına göre değişse de fabrika verilerine göre 115 km menzil sunuyor.

Azami taşıma kapasitesi 655 kg olduğu belirtilen modelde hidrolik direksiyon, suni deri koltuklar ve Bluetooth özellikli multimedya teyp gibi sürücü deneyimini artıran özellikler bizleri karşılıyor. Aracın 51 km/sa ulaşabildiğini de belirtelim.

Volta VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet

Azami Hız: 51 km/saat

Motor Gücü: 4 kW

Azami Net Tork: 9,8 Nm

Batarya Tipi: LFP

Batarya Kapasitesi: 76,8 V 100 Ah

Enerji Tüketimi: 140 W/km

Menzil: 115 km (Yol ve hava şartlarına göre değişebilir)

Fren Sistemi: Ön ve Arka Disk fren

Boyutlar: Uzunluk ~3324 mm, Genişlik ~1371 mm, Yükseklik ~1704 mm

Azami Taşıma Kapasitesi: 655 kg

Öne Çıkan Özellikler: Euro 5+ çevre performansı, Hidrolik direksiyon, Açılır cam tavan, Arka bağımsız süspansiyon, Isıtıcı sistemi, Suni deri koltuklar, Bluetooth özellikli multimedya teyp, LED far ve stop lambaları, Paslanma önleyici Kataforez kaplama.

Garanti: 2 yıl

Fiyat: 249.990 TL

APEC marka 125 CC’lik benzinli motosiklet, 39.990 TL’lik bir fiyat etiketine sahip. Azami net gücü 5,4 kW olan model, 100 km’de 1,8 litre yakıt tüketiyor ve 5,3 litre yakıt tankı kapasitesine sahip. Ayrıca saatte 80 km hıza ulaşabiliyor.

APEC 125 CC Benzinli Motosiklet

Azami Hız: 80 km/saat

Azami Net Güç: 5,4 kW

Yakıt Tankı Kapasitesi: 5,3 L

Yakıt Tüketimi: 2,8 L / 100 km

Fren Sistemi: Ön Hidrolik ~180 mm Disk Fren

Boyutlar: Uzunluk ~1790 mm, Genişlik ~655 mm, Yükseklik ~1050 mm

Öne Çıkan Özellikler: Euro 5+ Motor ile Çevre Dostu Emisyon.

Garanti: 2 yıl

Fiyat: 39.990 TL

REVOLT RSX4 isimli 125 CC’lik scooter, 59.990 TL fiyatla satışa sunulacak. 5,3 kW güce sahip olan modelin azami net tork değeri 8,0 Nm olarak açıklandı. 150 kg taşıma kapasitesine sahip scooter modeli hava soğutma sistemi ve 9,5 litre yakıt tankı kapasitesiyle geliyor. Ayrıca 100 km’de 2,9 litre yakıt tüketiyor.

REVOLT RSX4 125 CC Maxi Scooter

Azami Hız: 85 km/saat

Azami Net Güç: 5,3 kW

Azami Net Tork: 8,0 Nm

Soğutma: Hava Soğutma

Yakıt Tankı Kapasitesi: 9,5 L

Yakıt Tüketimi: 2,9 L / 100 km

Kütle: 128 kg

Azami Taşıma Kapasitesi: 150 kg

Fren Sistemi: Ön Hidrolik ~230 mm Disk Fren, Arka Hidrolik ~220 mm Disk Fren

Boyutlar: Uzunluk ~2038 mm, Genişlik ~730 mm, Yükseklik ~1115 mm

Öne Çıkan Özellikler: LED Ön Farlar ve Stop Lambası, Euro 5+ Seviyesi Çevre Performansı.

Garanti: 2 yıl

Fiyat: 59.990 TL

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.