A101'de Benzinli Motosiklet ve Elektrikli Moped Satılacak: Fiyatları Ne Kadar?

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A101 önümüzdeki hafta aralarında üç tekerlekli elektrikli moped, benzinli motosiklet ve iki tekerlekli mopedin de bulunduğu yeni ürünleri kullanıcıların beğenisine sunacak. Peki bu ürünlerin fiyatları tam olarak ne kadar ve özellikleri neler? İşte merak edilen detaylar!

APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped Özellikleri ve Fiyatı

Azami hız: 25 km/saat.

Motor gücü: 1000 W.

Batarya kapasitesi: 60 V 20 Ah.

Batarya tipi: VRLA jel batarya.

Fren sistemi: Ön ve arka kampana fren.

Şarj süresi: 7-8 saat.

Euro 5 standardında.

B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir.

Boyutlar: U 1710 mm, G 785 mm, Y 1040 mm.

2 yıl garanti.

Fiyat: ₺54.990.

11 Haziran’da A101’de satılacak APEC APM5 isimli üç tekerlekli elektrikli moped 54.990 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak. Model saatte 25 kilometre hıza ulaşabiliyor ve toplamda 1000W motor gücü üretiyor. Ayrıca bataryası 7-8 saat arasında şarj olurken, menzili ise 36 kilometre seviyesinde. B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfıyla da kullanılabiliyor.

VOLTA VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped Özellikleri ve Fiyatı

Azami hız: 45 km/saat.

Motor gücü: 2000 W.

Batarya tipi: VRLA JEL.

Batarya kapasitesi: 60 V 20 Ah.

Şarj süresi: 6-8 saat.

Ön hidrolik disk ve arka kampana fren.

Boyutlar: U 1860 mm, Y 1145 mm, G 685 mm.

2 yıl garanti.

Fiyat: ₺32.990.

VOLTA VS1 iki tekerlekli elektrikli moped ise 32.990 TL'lik bir fiyata sahip. Bu model 2000 W motor gücü üretebiliyor ve saatte maksimum 45 kilometre hız yapabildiğini belirtelim. Bununla birlikte bataryasının 6-8 saat arasında şarj olabildiğini belirtelim.

APEC APX7 200 CC Benzinli Motosiklet Özellikleri ve Fiyatı

Azami hız: 105 km/saat.

Azami net güç: 9.3 kW.

Azami net tork: 13.5 Nm.

Soğutma: Yağ soğutmalı.

Boyutlar: U 1968 mm, G 751 mm, Y 1252 mm.

Kütle: 145 kg.

Yakıt tankı kapasitesi: 10.8 L.

Yakıt tüketimi: 3.2 L/100 km.

Modern ADV tasarımı.

LED ön farlar ve stop lambası.

Anahtarsız çalışma ve uzaktan kontrol.

Ön ABS’li hidrolik 240 mm disk fren.

Arka ABS’li hidrolik 220 mm disk fren.

Euro 5+ motor ile çevre dostu egzoz emisyonu.

2 yıl garanti.

Fiyat: ₺99.000.

Eğer elektrikli size uygun değilse APEC APX7'ye bir göz atabilirsiniz. Ürün 99.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. 200 cc silindir hacmiyle gelen motosiklet 9,3 kW motor gücü ve 13,5 Nm tork üretebiliyor. Öte yandan 100 kilometrede 3,2 litre yakıt tüketiyor. Yakıt tankı kapasitesiyse 10,8 litre seviyesinde. Son olarak saatte maksimum 105 kilometre hız yapabiliyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.