A101 Uygun Fiyatlı Elektrikli Moped Satıyor: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

A101 her hafta satışa çıkardığı ürünlerle ve teknolojik aletlerle dikkat çekmeyi başarıyor. Bu hafta da yeni bir ürünle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

A101 bu hafta hem kırmızı hem de beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle Volta VS2 elektrikli moped satmaya hazırlanıyor. 28 Mart'ta satışa çıkacak olan elektrikli bisiklet oldukça uygun fiyata karşınıza çıkıyor.

Volta VS2 Elektrikli Moped Özellikleri ve Fiyatı

Volta VS2 elektrikli moped, teknik olarak bir bisiklet olduğu için plaka zorunluluğu bulunmamakla birlikte 60 km menzile sahip. Tabii menzil durumu yol, hava ve sürücü koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor.

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Satın alım yapıldıktan sonra resmi işlemlerin 1 ay içerisinde yapılması zorunluluğu bulunuyor. 2 yıl garantili elektrikli moped, A101 Ekstra mağazalarında yarından itibaren satılmaya başlanacak.

Motor Gücü: 2000 W

2000 W Batarya Kapasitesi: 72V 22Ah

72V 22Ah Şarj Süresi: 8-10 Saat

8-10 Saat Azami Hız: 45 km/h

45 km/h 93 Kilogram ağırlık ( Batarya dahil )

Tırmanma Kapasitesi: %14

%14 ~1830 x 710 x 1085 mm ölçülerinde

3.00-10 ön ve arka lastik

Ön hidrolik disk ve arka kampana fren

VRLA Jel batarya

Geniş ve konforlu sele

Gelişmiş süspansiyon sistemi

EURO 5 standardı çevre performansı

L1e-B sınıf Avrupa Birliği tip onay belgeli

Bu ürünün A101 satış fiyatı 27.990 TL olarak belirleniyor.