A101 Uygun Fiyatlı Elektrikli Moped Satıyor: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

A101 bu hafta Volta VS2 Elektrikli Moped modelini oldukça uygun fiyata kullanıcılarıyla buluşturuyor. Elektrikli bisikletin özellikleri ve fiyatı haberimizde!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

A101 her hafta satışa çıkardığı ürünlerle ve teknolojik aletlerle dikkat çekmeyi başarıyor. Bu hafta da yeni bir ürünle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

A101 bu hafta hem kırmızı hem de beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle Volta VS2 elektrikli moped satmaya hazırlanıyor. 28 Mart'ta satışa çıkacak olan elektrikli bisiklet oldukça uygun fiyata karşınıza çıkıyor.

Volta VS2 Elektrikli Moped Özellikleri ve Fiyatı

Volta VS2 elektrikli moped, teknik olarak bir bisiklet olduğu için plaka zorunluluğu bulunmamakla birlikte 60 km menzile sahip. Tabii menzil durumu yol, hava ve sürücü koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor.

Satın alım yapıldıktan sonra resmi işlemlerin 1 ay içerisinde yapılması zorunluluğu bulunuyor. 2 yıl garantili elektrikli moped, A101 Ekstra mağazalarında yarından itibaren satılmaya başlanacak.

  • Motor Gücü: 2000 W
  • Batarya Kapasitesi: 72V 22Ah
  • Şarj Süresi: 8-10 Saat
  • Azami Hız: 45 km/h
  • 93 Kilogram ağırlık ( Batarya dahil )
  • Tırmanma Kapasitesi: %14
  • ~1830 x 710 x 1085 mm ölçülerinde
  • 3.00-10 ön ve arka lastik
  • Ön hidrolik disk ve arka kampana fren
  • VRLA Jel batarya
  • Geniş ve konforlu sele
  • Gelişmiş süspansiyon sistemi
  • EURO 5 standardı çevre performansı
  • L1e-B sınıf Avrupa Birliği tip onay belgeli

Bu ürünün A101 satış fiyatı 27.990 TL olarak belirleniyor.

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