A101'de Bu Hafta Teknoloji Şöleni Var! Uygun Fiyatlı Telefon ve Masa Geliyor

A101 market zinciri, haftalık aktüel kataloğunu teknoloji meraklılarının yüzünü güldürecek ürünlerle doldurdu. Dikkat çeken ürünler arasında uygun fiyatlı akıllı telefon Honor X9b modeli var. İlaveten oyuncuların hoşuna gidebilecek masa ve oyuncu koltuğu da bu hafta marketlerde alıcısını bekleyecek.

Peki Honor X9b A101'de ne kadar fiyata satılıyor? İşte detaylar!

Honor X9b Özellikleri ve A101 Satış Fiyatı

17 Nisan 2025 itibarıyla raflardaki yerini alacak olan Honor X9b, telefonunu sürekli şarja takma derdinden kurtulmak isteyenlere çözüm sunmaya geliyor. Zira modelde 5800mAh'lık büyük bir batarya bulunuyor ve 35W hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor.

Honor X9b modeli, büyük ve parlak bir ekran arayanlar için biçilmiş kaftan. 6.78 inçlik AMOLED ekranı, hem günlük kullanımda hem de multimedya tüketiminde fazlasıyla yeterli. Cihazın kalbinde yer alan Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, performans açısından oldukça iddialı.

12GB RAM ve 256GB depolama alanı da bu telefonu, uzun vadeli kullanım için cazip hale getiriyor. Son olarak telefonda 5G desteği de yer alıyor.

Bu telefonun A101 satış fiyatı 15.999 TL.

Oyuncu Ekipmanları Satılacak

Sadece akıllı telefon değil, teknolojik araç-gereç kısmında da oldukça kullanışlı ürünler var. Örneğin Sandisk 64GB USB flash bellek, hem Tip-C hem de Tip-A bağlantı noktalarıyla 349 TL gibi uygun bir fiyatla satılıyor.

Oyuncular için; Ofis Bazaar tarafından tedarik edilen sade ama işlevsel oyun masası 1899 TL'ye satılacakken, ergonomik oyuncu koltuğu 2799 TL etiketle sunulacak.

Tam kataloğa aşağıdan ulaşabilirsiniz: