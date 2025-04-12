(3310 Görse Gurur Duyar) Bu Telefonu Kırmak da Şarjını Bitirmek de Çok Zor!

Geçtiğimiz hafta çift ekranlı bir modelle ses getiren Ulefone'un ardından, şimdi de Doogee ilginç bir hamleyle karşımızda. Marka, dünyanın ilk AMOLED arka ekranlı ve dayanıklılığı ön planda tutan akıllı telefonunu duyurdu. Adı da gayet iddialı: Doogee S200 Plus.

Dayanıklılığıyla öne çıkan yeni Doogee S200 Plus, arkasındaki AMOLED ekranla fark yaratıyor. Bu özel ekran sayesinde hem pratiklik artıyor hem de cihaz piyasadaki rakiplerinden bir adım öne çıkarak adından söz ettiriyor.

Arka Ekrandan Video İzleyebilirsiniz

Bu yeni modelin arkasında bulunan AMOLED ekran, bildiğiniz sıradan bir bildirim ekranı değil; gelen aramaları cevaplamak, müzik ve kamera kontrollerini sağlamak, hatta YouTube videoları izlemek bile mümkün. Cihazın ön tarafında 6.72 inçlik Full HD+ IPS ekran bulunuyor ve 120Hz yenileme hızı ile akıcılığını bariz biçimde hissettiriyor.

Bellek ve depolama tarafında da eli oldukça güçlü: 12GB fiziksel RAM'e ek olarak 20GB'a kadar sanal RAM desteği, toplamda ise 512GB'lık geniş bir depolama alanı sunuluyor. Kamerada ise 100MP ana sensör, 2MP yardımcı kamera ve gece görüş için ayrılmış 20MP özel sensör yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğe sahip.

Arka kısmındaki 1.32MP'lik AMOLED ekran, küçük ama oldukça fonksiyonel olarak öne çıkıyor. İşlemci kanadında 4nm teknolojisiyle üretilmiş Dimensity D7300 yonga seti kullanılmış. Yani telefon hem dayanıklı, hem de yüksek performans sunuyor.

Powerbank Gibi Batarya: 10.100 mAh

Telefonun bu kadar dayanıklı olmasına şaşmamak lazım; zira bataryası neredeyse tuğla gibi. Evet, bu telefonun 10.100 mAh'lık devasa bir bataryası bulunuyor ve 33W hızlı şarj ile 18W ters şarj desteğine sahip. Uzun süreli kullanımda sizi kolay kolay yarı yolda bırakmayacak bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ancak böyle bir donanıma sahip olmanın bedeli kalın var ağır kasalı bir telefon. Fiyatına gelince; bu telefon İtalya ve Çin'de görücüye çıktı ve fiyat etiketi 529 dolar olarak belirlendi.

İşin özü; S200 Plus, günlük kullanımdan çok daha fazlasını isteyenler için oldukça iddialı bir alternatif. Dayanıklılığı, uzun pil ömrü ve kendine has tasarımı göz önüne alındığında siz fiyat etiketini haklı buluyor musunuz? Böyle bir telefon ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım!