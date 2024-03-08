A101'de Dev İndirimli iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE Satılıyor!

A101, her hafta piyasa fiyatı oldukça yüksek telefon modellerini müşterilerine uygun fiyatlı bir şekilde sunmaya devam ediyor. Bu haftanın ne dikkat çeken telefon modelleri arasında ise iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE bulunuyor.

A101'de Uygun Fiyatlı iPhone 14 Plus

ŞOK'ta bu hafta PlayStation 5 ve vivo Y16 dikkat çekerken, A101 büyük bir hamle yaparak bir adım öne geçiyor. iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE'nin yanı sıra Realme C55 ve Omix X600 telefon modelleri de katalogta yerini alıyor.

Samsung Exynos 2200 işlemcili Galaxy S23 FE, markanın uygun fiyatlı amiral gemisi olarak karşımıza çıkıyor. 120 Hz FHD ekranla gelen telefonun ekran boyutu ise 6.4 inç büyüklüğünde.

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip telelefon modeli, 22 bin 999 TL fiyat etiketiyle A101 mağazalarında yerini alıyor. iPhone 14 Plus da 256 GB depolama alanı ile geliyor. 6.7 inç ekran büyüklüğü ve yenilnen A15 Bionic işlemcisi ile yüksek performans sergiliyor.

12 MP ön kamera ve 12 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera seçenekleri bulunan iPhone 14 Plus'ın A101 fiyatı 53 bin 999 TL. Normal satış fiyatı şu an 62 bin 999 TL olan telefon modelini oldukça uygun fiyata almak şu an A101 ile mümkün oluyor.