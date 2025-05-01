A101, Ucuza iPhone Satıyor! İşte Fiyatlar

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden A101, her ay birçok kez yaptığı gibi elektronik ürünler getirmeye devam ediyor. Son olarak iPhone 14 ve iPhone 16e satmaya başladı. Peki bunların fiyatları ne kadar? İşte A101 iPhone 16e ve iPhone 14 fiyatı!

A101 1 Mayıs Kataloğu - iPhone 16e ve iPhone 14 Fiyatı

Her ayın bazı günleri tabletten telefona, kulaklıktan aksesuarlara kadar elektronik ürünleri tüketicilerle buluşturan A101, 1 Mayıs kataloğunda iPhone 14 ve iPhone 16e modellerine yer verdi.

Market zinciri, 512 GB depolama alanına sahip iPhone 14 modelini 53 bin 999 TL’ye satışa çıkarırken, 128 GB kapasiteli iPhone 16e’yi ise 44 bin 999 TL’den kullanıcılarla buluşturuyor. Öte yandan Apple, iPhone 14’ü artık resmi olarak satmıyor ve iPhone 16e’yi ise 49 bin 999 TL fiyat etiketiyle sunuyor. Bu fark göz önüne alındığında A101’in daha ucuz sattığını söyleyebiliriz.

iPhone 14 Teknik Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.1 inç

Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1170 x 2532 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 460 PPI

İşlemci: Apple A15 Bionic

İşlemci Çekirdekleri: 6 Çekirdek

Üretim Teknolojisi: 5 nm

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 512 GB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

Video Kaydı: 4K / 1080p

Ön Kamera: 12 MP

Hücresel: 5G / 4G

Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Bluetooth: 5.3

NFC: Var

Kızılötesi: Yok

Güvenlik: Face ID

Suya Dayanıklılık: IP68

Batarya Kapasitesi: 3279 mAh

Yazılım: iOS 16

Ağırlık: 172 gram

Kalınlık: 7,8 mm

iPhone 16e Teknik Özellikler