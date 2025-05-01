A101, Ucuza iPhone Satıyor! İşte Fiyatlar
Market zinciri A101, Apple marka iPhone 16e 128 GB ve iPhone 14 512 GB modellerini satmaya başladı. Peki fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar!
Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden A101, her ay birçok kez yaptığı gibi elektronik ürünler getirmeye devam ediyor. Son olarak iPhone 14 ve iPhone 16e satmaya başladı. Peki bunların fiyatları ne kadar? İşte A101 iPhone 16e ve iPhone 14 fiyatı!
A101 1 Mayıs Kataloğu - iPhone 16e ve iPhone 14 Fiyatı
Her ayın bazı günleri tabletten telefona, kulaklıktan aksesuarlara kadar elektronik ürünleri tüketicilerle buluşturan A101, 1 Mayıs kataloğunda iPhone 14 ve iPhone 16e modellerine yer verdi.
Market zinciri, 512 GB depolama alanına sahip iPhone 14 modelini 53 bin 999 TL’ye satışa çıkarırken, 128 GB kapasiteli iPhone 16e’yi ise 44 bin 999 TL’den kullanıcılarla buluşturuyor. Öte yandan Apple, iPhone 14’ü artık resmi olarak satmıyor ve iPhone 16e’yi ise 49 bin 999 TL fiyat etiketiyle sunuyor. Bu fark göz önüne alındığında A101’in daha ucuz sattığını söyleyebiliriz.
iPhone 14 Teknik Özellikleri
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Ekran Boyutu: 6.1 inç
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Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
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Ekran Çözünürlüğü: 1170 x 2532 piksel
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Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 460 PPI
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İşlemci: Apple A15 Bionic
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İşlemci Çekirdekleri: 6 Çekirdek
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Üretim Teknolojisi: 5 nm
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Bellek: 6 GB RAM
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Depolama: 512 GB
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Arka Kamera: 12 MP + 12 MP
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Video Kaydı: 4K / 1080p
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Ön Kamera: 12 MP
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Hücresel: 5G / 4G
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Wi-Fi: Wi-Fi 6E
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Bluetooth: 5.3
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NFC: Var
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Kızılötesi: Yok
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Güvenlik: Face ID
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Suya Dayanıklılık: IP68
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Batarya Kapasitesi: 3279 mAh
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Yazılım: iOS 16
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Ağırlık: 172 gram
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Kalınlık: 7,8 mm
iPhone 16e Teknik Özellikler
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İşlemci: Apple A18
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İşlemci Performansı: iPhone 11’e göre %80 daha hızlı CPU, %70 daha güçlü GPU
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Apple Intelligence Desteği: Var
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Depolama Seçenekleri: 128 GB
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Ekran Boyutu: 6.1 inç
-
Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
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Ekran Çözünürlüğü: 2532 x 1170 piksel
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Piksel Yoğunluğu: 460 PPI
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Ekran Koruma: Ceramic Shield
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Arka Kamera: 48 MP Fusion (24 MP ve 48 MP modları destekli)
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Portre Modu: Derinlik Denetimli Portre Modu
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Telefoto: 2x dijital telefoto
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Video Kaydı (Arka Kamera): 4K @ 60 FPS
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Ön Kamera: 12 MP, f/1.9 diyafram, Focus Pixels, otomatik netleme, görüntü sabitleme
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Video Kaydı (Ön Kamera): 4K destekli
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Güvenlik: Face ID
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Tasarım: Çentikli ekran
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Suya/Toza Dayanıklılık: IP68
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Ağırlık: 167 gram
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İşletim Sistemi: iOS 18
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Bağlantı Noktası: USB-C
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Kutu İçeriği: USB-C şarj kablosu
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Ekstra Özellikler: Acil SOS, Trafik Kazası Algılama
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Batarya Süresi: 26 saate kadar video oynatma
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Eylem Düğmesi: Var (özelleştirilebilir)