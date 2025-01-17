A101, 6 Bin TL Daha Ucuza iPhone 16 Plus Satıyor! Bu Fırsat Kaçmaz

A101, yeni iPhone ve akıllı saat satın almak isteyen kişiler için harika bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta iPhone 16 Plus satılıyor. Satışa sunulan ürünler arasında monitör, akıllı televizyon, ucuz Android teleflon ve daha birçok ürün de bulunuyor.

A101'de Satılan iPhone 16 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

A101'de satılan iPhone 16 Plus modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 67 bin 799 TL fiyata satılıyor. Bu telefonun Apple'ın çevrim içi mağazasında 73 bin 999 TL fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.

A101'de ayrıca 8 bin 699 TL fiyata sahip Redmi 13 (8 GB RAM ve 256 GB depolama), 999 TL fiyatlı HP Soundbar RGB 2.0 kablolu multimedya hoparlör ve 699 TL fiyata sahip Samsung Smart Tag 2 satılıyor.

Satışa sunulan ürünler arasında 5 bin 799 TL fiyata sahip ViewSonic 5 ms 100Hz Full HD IPS monitör, 26 bin 999 TL fiyatlı Samsung 4K uydu alıcılı akıllı televizyon, 17 bin 999 TL fiyatlı Philips Aqua Plus 8000 serisi şarjlı dikey süpürge de yer alıyor.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.