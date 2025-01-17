Uygun Fiyatlı iPhone SE 4'ün iPhone 4'ü Andıran Tasarımı Ortaya Çıktı

Apple'ın bir süredir merakla beklenen uygun fiyatlı telefonu iPhone SE 4 hakkında bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatırlarsanız bir süre önce telefonun fiyatının 500 dolar olacağı iddia edilmiş ve biz de Türkiye'de vergilerle ne kadar olacağını hesaplamıştık. Şimdi ise iPhone SE 4'ün tasarımı ortaya çıktı.

iPhone SE 4'ün Tasarımı Ortaya Çıktı

Apple'ın uygun fiyatlı modellerle karşımıza çıktığı SE serisi, beş yılın ardından nihayet tasarımını yeniliyor. Telefonun iPhone X ile geçilen çentikli tasarımı sürdüreceğini ve Dynamic Island barındırmayacağını biliyoruz. Arka tarafta ise sade bir adet ana kameraya yer verilecek.

Son ortaya çıkan maket (dummy) telefonlar da bunu doğrular nitelikte. Sızan görseller gerçekten de iPhone SE 4'e ait maketler ise telefon tasarımıyla büyümüş bir iPhone 4'ü andıracak. Arka yüzey camdan oluşacak ve iddia edildiği gibi tek bir kamera barındıracak. Telefonun arka tarafında Apple logosunun olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Ancak bu ürünün final halinde değişebilir. iPhone SE 4'e yandan baktğımızda da yine iPhone 4'e benzetilen ama modern iPhone'larda da kullanılan gövde tasarımının korunduğunu görüyoruz. Yani kasa doğrudan iPhone 11 gibi olmayacak ve daha modern hissettirecek. Telefon siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak gibi duruyor.

Ayrıca yerini bir başka butona bırakan sessize alma anahtarının da bu modelle geri döneceğini söyleyebiliriz. Nisan ayında tanıtılması beklenen telefonun işlemcisi ve kamera performansı şimdilik belirsizliğini korurken, tüm bunlarda belirli bir çıtanın üstü korunması durumunda Apple'ın satış rekorları kıracağını söylemek mümkün.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone SE 4 tasarımını beğendiniz mi? Türkiye'de ne kadara satışa çıkabileceğine ve tasarıma göz attıktan sonra satın alır mıydınız? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.