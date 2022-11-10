A101 Fırsat Ürünleri: Uygun Fiyatlı iPhone 11 ve iPhone 13 Satışta!

10 Kasım 2022 tarihli A101 elektronik ürünleri arasında iPhone 11, iPhone 13 ve Huawei Nova 10 gibi akıllı telefonlar yer alıyor. Fırsat ürünleri olarak kullanıcıya sunulan telefonların yanı sıra Xiaomi 4K ve 1080p lazer projeksiyon ürünü de dikkat çekiyor.

A101'de bu hafta online satışa çıkan iPhone 13, 128 GB ve 256 GB kapasiteli iki seçenekle yer alıyor. 128 GB iPhone 13; beyaz, siyah, mavi ve yeşil renkleriyle karşınıza çıkıyor. Fiyatı ise 24.999 TL olarak belirleniyor. Resmi satış fiyatı ile arada 3.000 TL'lik fark bulunan telefon modeli oldukça rağbet görecek gibi duruyor.

Aynı şekilde online mağazada satışa çıkan bir diğer model iPhone 11'in ise sadece sarı ve siyah renkleri kaldı. Online satışa çıktığı anda satılmaya başlayan telefon modelinin fiyatı 14.899 TL, 128 GB beyaz renkli versiyonu da 16.299 TL'den satılıyor.

A101 Fırsat Ürünleri Arasında Yer Alan Diğer Cihazlar

Geçtiğimiz aylarda Türkiye satışı başlayan Huawei Nova 10 da fırsat ürünleri arasındaki yerini alıyor. İndirimli fiyatı ile kullanıcı karşısına çıkan modelin 128 GB / 8 GB RAM seçeneği siyah ve gümüş rengiyle satılıyor. Fiyatı ise 13.999 TL.

Geçen haftaki MacBook Pro ürünündeki fırsat bu hafta da devam ediyor. Apple MacBook Pro M1 512 GB uzay grisi rengi 45.99 TL'den satışa çıkıyor. Ürünün güncel fiyatının 51.999 TL olduğu düşünüldüğünde oldukça avantajlı bir indirim seçeneği ile karşınıza çıktığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde M2 işlemcili Macbook Air 256 GB yıldız ışığı modeli de 24.599 TL gibi uygun bir fiyata online satıştaki yerini alıyor.

Projeksiyon cihazı düşünenler için; Xiaomi Mi 150'' 4K lazer projeksiyon 42.999 TL'den, 1080p lazer projeksiyon ise 31.999 TL'den satılıyor. Xiaomi Mi 2 Pro akıllı projektör de 18.999 TL fiyat etiketiyle A101'den satın alınabiliyor.