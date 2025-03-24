A101 Telefondan Daha Ucuz Lenovo Dizüstü Bilgisayar Satacak!

A101 uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. A101'de bu hafta Lenovo Ideapad Slim 3 satılacak. Satışa sunulacak ürünler arasında akıllı televizyonlar ve Piranha kablosuz kulaklık da bulunuyor.

A101'de Satılacak Lenovo Dizüstü Bilgisayarın Fiyatı

A101'de 27 Mart 2025 tarihinden itibaren Lenovo IdeaPad Slim 3 isimli dizüstü biligsayar 8 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılacak. Intel N100 işlemciye sahip olan laptop 15,6 inç ekran büyüklüğünde. Bilgisayarda 128 GB SSD depolama ve 4 GB RAM de bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 299 TL fiyata sahip Piranha bluetooth kulaklık, 24 bin 999 TL fiyatlı JVC 65" 4K Android TV, 30 bin 999 TL fiyata sahip Philips 65" 4K akıllı LED TV ve 13 bin 499 TL fiyatlı Onvo 50" 4K QLED Google TV de satılacak.

Satışa sunulacak ürünler arasında 29 bin 990 TL fiyata sahip Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped, 39 bin 990 TL fiyatlı Volta VM4+ üç tekerlekli elektrikli moped, 34 bin 990 TL fiyata sahip APEX 125cc benzinli motosiklet ve 19 bin 999 TL fiyatlı Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet de yer alıyor.

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Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.