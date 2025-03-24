Xiaomi'den Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! Bu Fiyata Çok Satar

Kısa süre önce Bangladeş'te tanıtılan Redmi A5 4G modelinin Avrupa'ya geleceği ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun Avrupa sürümünün fiyatı sızdırıldı. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı telefon uygun fiyat etiketi ve donanımıyla öne çıkıyor.

Redmi A5 4G Özellikleri

6,88 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve maksimum 1500 nit parlaklık sunuyor. 193 gram ağırlığındaki telefon 171,7 x 77,8 x 8,26 mm boyutlarında.

Android 15 (Go Edition) ile birlikte gelen telefonda Unisoc T7250 işlemcisi yer alıyor. Telefon 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Telefonda 32 megapiksel çözünürlüğünde yapay zeka destekli ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

5.200 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çeken telefon 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. MicroSD desteğine sahip olan telefonda USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişi mevcut. TElefon ayrıca Bluetooth 5.2 teknolojisini de içeriyor.

Redmi A5 4G Fiyatı

Redmi A5 4G isimli akıllı telefon modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümünün 149 euro (6.108 TL) fiyat etiketiyle Avrupa'da satışa sunulacağı iddia edildi.