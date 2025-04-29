A101 Marketler 1 Mayıs'ta Ucuz 4K Televizyon ve Kablosuz Kulaklık Satacak

A101 marketler 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren "Aldın Aldın" kategorisinde pek çok teknolojik ürünü görücüye çıkaracak. Elektrikli bisikletlerden tutun televizyonlara ve beyaz eşyaya kadar geniş bir yelpazede pek çok ürün satılacak.

Günlük kullanımda işinize yarayabilecek Bluetooth özellikli Piranha 2215 BT model kulaklık 399 TL'den satılacak. HI-LEVEL 43" 4K özellikli ultra HD televizyon ise 9.999 TL etiketle raflarda yerini alacak.

A101 Aldın Aldın — 1 Mayıs 2025 Teknoloji Kataloğu

Katalogda öne çıkan ürünler şöyle:

Volta VB1NEO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet — 20.990₺

APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped — 49.990₺

ONVO 55" Çerçevesiz TV — 16.499₺

SEG 3 Çekmeceli Dondurucu — 6.750₺

Kiwi Şarjlı Islak-Kuru Süpürge — 5.999₺

Kiwi Buharlı Temizleyici — 1.499₺

Kataloğun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.