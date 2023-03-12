A101'de 125 CC Motosiklet Satılacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Geçtiğimiz haftalarda bir tekne ve karavan satan A101, bu sefer de benzinli bir motosiklet satacak. 16 Mart 2023 A101 katalogunda görülen APEC 125 CC benzinli motosiklet, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

A101 motosiklet kampanyası, şimdilik yalnızca internet sitesinden yapılacak satışlar kapsamında geçerli. Gelin motosikletin fiyatını ve özelliklerini birlikte inceleyelim.

A101 Motosiklet: Apec 125 CC Özellikleri ve Fiyatı

Daha önceden de A101'de satışa sunulan APEC model 125 cc motosiklet, deneyimli üretici Volta tarafından üretiliyor. Birçok özelliği bakımından piyasadaki en uygun fiyatlı 125 cc motosiklet olarak görülen ürün, taksitli satış imkanına da sahip.

5,4 kW güç

Sürekli değişken otomatik vites

Elektronik kontrollü enjeksiyon sistemi

Ergonomik sürüş keyfi

150 kg azami taşıma kapasitesi

Düşük yakıt tüketimi

3,50-10 ön ve arka lastik

Stabilite ve konfor sağlayan süspansiyon sistemi

Azami Hız: 80 km/h

Ağırlık: 90 kg

Yakıt tankı kapasitesi 5,3 L

2 yıl garantili

Peşin fiyatı 19.990 TL olarak belirlenen motor için 5 farklı kredi kartı için 9 taksit imkanı da bulunuyor. Volta APEC 125 cc motosikletin taksitli fiyatı ise 21.390 TL.