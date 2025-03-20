Prototipin Ardından iPhone 17 Air Kılıfları Ortaya Çıktı!

Uzunca bir süredir Apple'a ince bir iPhone modelinin tasarlanmasına ilişkin geri dönütler geliyor. Bu kapsamda tüketici taleplerini dikkate alan marka konuyla ilgili olarak çalışmalarına başladı ve iPhone 17 Air modeline ilişkin sızıntılar gelmeye başladı. Yeni cihazın prototipinin ortaya çıkmasının ardından kılıf tasarımı da ortaya çıktı. Peki yeni iPhone 17 Air'in tasarımı nasıl olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

iPhone 17 Air Kılıfları Ortaya Çıktı!

Dünya genelinde pek çok tüketici yeni iPhone 17 Air modelini merakla bekliyor. Bu kapsamda çeşitli render tasarımlar, görseller ve daha fazlası sunulmuşken bazı meraklılar da telefonun tahmini olarak prototiplerini ürettiler. Geçtiğimiz günlerde de Avustralyalı bir teknolojisi meraklısı tarafından hazırlanan ve neredeyse birebir olduğu tahmin edilen iPhone 17 Air prototiplerini sizlere göstermiştik.

Here’s your first look at a case for the iPhone 17 Air. If you didn’t know an Air was coming, you’d swear it was a Google Pixel case. pic.twitter.com/Qx4Smzh5Zo — Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 19, 2025

Bu prototip cihaz hakkında bize büyük bilgiler verdi zira prototiği sızan bilgiler ve Apple'ın önceki cihazlardaki tasarım noktaları dikkate alınarak tasarlandı. Bunun yanında iPhone 17 Air modelinin kılıfı da ortaya çıktı. Sony Dickson tarafından X üzerinden yapılan paylaşım ile ortaya çıkan kılıf bizlere iPhone 17 Air'ın kamera çubuğu tasarımının öne çıktığını gösteriyor.

Bunun yanında kılıfın yanlarına dikkatlice baktığınızda standart ses butonlarının yanı sıra iPhone 17 Air modelinde Action Button, power tuşu ve kamera kontrol tuşununda de yer aldığını görebiliyoruz. Bu tasarımı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan prototip ile kıyasladığımızda da birbirlerini tamamladıklarını fark ediyoruz. Yani kesin olarak Action Button ve kamera kontrol tuşunu iPhone 17 Air modelinde göreceğiz.

Kılıfta en çok dikkat çeken detay ise şüphesiz kamera çıkıntısı oluyor. Ayrınca kılıfa uzaktan bakınca bir Google Pixel modeli esintisi de alınmıyor değil. Cihazın prototipini görmek için buraya tıklayınız. Aşağıda ise sizler için iPhone 17 Air teknik özelliklerini listeledik.

iPhone 17 Air Teknik Özellikleri

​ Tasarım: iPhone 15 Pro'daki gibi Titanyum çerçeve ve diğer modellerde alüminyum ve cam tasarım.

iPhone 15 Pro'daki gibi Titanyum çerçeve ve diğer modellerde alüminyum ve cam tasarım. Ekran: 6,6 inç boyutunda ekran.

6,6 inç boyutunda ekran. İşlemci ve Bellek: Apple A19 çipi, 8GB RAM.

Apple A19 çipi, 8GB RAM. Kamera: 24MP ön kamera, 48MP tek arka kamera, 7P lens. Pro modellerde 6P, standart modellerde 5P lens.

24MP ön kamera, 48MP tek arka kamera, 7P lens. Pro modellerde 6P, standart modellerde 5P lens. Bağlantı: Apple veya Qualcomm modemleri, Apple'ın kendi Wi-Fi ve 5G modemlerini test ettiği söyleniyor.

Apple veya Qualcomm modemleri, Apple'ın kendi Wi-Fi ve 5G modemlerini test ettiği söyleniyor. Pil ve Şarj: 35W hızlı şarj desteği.