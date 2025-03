Prototipin Ardından iPhone 17 Air Kılıfları Ortaya Çıktı!

Uzunca bir süredir Apple'a ince bir iPhone modelinin tasarlanmasına ilişkin geri dönütler geliyor. Bu kapsamda tüketici taleplerini dikkate alan marka konuyla ilgili olarak çalışmalarına başladı ve iPhone 17 Air modeline ilişkin sızıntılar gelmeye başladı. Yeni cihazın prototipinin ortaya çıkmasının ardından kılıf tasarımı da ortaya çıktı. Peki yeni iPhone 17 Air'in tasarımı nasıl olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Dünya genelinde pek çok tüketici yeni iPhone 17 Air modelini merakla bekliyor. Bu kapsamda çeşitli render tasarımlar, görseller ve daha fazlası sunulmuşken bazı meraklılar da telefonun tahmini olarak prototiplerini ürettiler. Geçtiğimiz günlerde de Avustralyalı bir teknolojisi meraklısı tarafından hazırlanan ve neredeyse birebir olduğu tahmin edilen iPhone 17 Air prototiplerini sizlere göstermiştik.

Here’s your first look at a case for the iPhone 17 Air. If you didn’t know an Air was coming, you’d swear it was a Google Pixel case. pic.twitter.com/Qx4Smzh5Zo