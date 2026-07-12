A101, 6.000 mAh Bataryalı Ucuz Android Telefon Satacak!

A101 önümüzdeki hafta akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için ideal bir modeli satışa çıkaracak. Peki zincir marketin 16 Temmuz'da satışa sunacağı Oppo A5 4G'nin teknik özellikleri neler ve fiyatı ne kadar? İşte merak edilen detaylar!

Oppo A5 4G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: HD

Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

Ekran Teknolojisi: LCD

Bellek ve Depolama (RAM + ROM): 6 GB + 128 GB

İşlemci: Snapdragon 6s 4G Gen 1

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

Şarj Desteği: 45 W SUPERVOOC hızlı şarj

Oppo A5 4G Ekran Özellikleri Neler?

Oppo A5 4G'de 6,67 inçlik, HD çözünürlüklü ve 90Hz tazeleme hızı sunan LCD bir ekran bulunuyor. Kullanıcılar, 90Hz yenileme hızları sayesinde 60Hz'e kıyasla menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyor. Ek olarak LCD paneli ise AMOLED/OLED ekranlar kadar güçlü olmasa da renk canlılığı gibi konularda çok fazla üzmüyor.

Oppo A5 4G İşlemcisi Ne?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 6s 4G Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga seti 11 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu donanım 12 nm tabanlı işlemcilere kıyasla daha verimli ve daha yüksek performansta çalıştığı anlamına geliyor.

Halihazırda Oppo A5 4G gibi telefonlara da güç veren bu yonga seti, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda 30-40 FPS arasında bir performans gösterebiliyor. Yani giriş segment olmasına rağmen bu tür yapımları akıcı bir şekilde oynatabiliyor diyebiliriz.

Oppo A5 4G Kamera Özellikleri Neler?

Cihazda 50 megapiksel ana ve 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor. Önde ise 5 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Yani bu telefonu satın aldığınızda üst düzey fotoğraflar çekmeniz pek mümkün olmayacak. Daha çok basit fotoğraflar ve selfieler çekebileceksiniz.

Oppo A5 4G Batarya Özellikleri Neler?

Üründe 6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya yer veriliyor. Aynı zamanda bu pil 45W şarj hızlarını destekliyor. Bu detayları göz önüne aldığımızda batarya tarafında çok fazla sorun yaşamayacağınızı söyleyebiliriz. Zira telefonun pili bir günü çıkarabilecek kapasitede.

Oppo A5 4G Fiyatı Kaç TL ve A101'den Satın Alınır mı?

Oppo A5 4G, A101'de 9.999 TL'den satılacak. Aynı zamanda kullanıcılara iki yıl garanti desteğinin sunulacağını belirtelim. Öte yandan cihazın piyasa fiyatına baktığımızda başlangıcın 9.639 TL olduğunu görüyoruz. Yani arada çok fazla bir fiyat farkı yok. Bu nedenle Oppo A5 4G için A101'i de tercih edebilirsiniz.

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