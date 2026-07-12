Disney+'ta Ücretsiz Film ve Dizi İzlenebilecek! Yeni Formatlar da Yolda

Disney'in rakip dijital yayın platformlarına göre önemli bir avantaj elde ettirebilecek bir hamlede bulunacağı iddia edildi. Son dönemde bu platformlar gelen zamlar ve şifre paylaşımının engellenmesi gibi sebeplerden ötürü kullanıcılardan epey tepki toplamıştı. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre en azından Disney söz konusu eleştirilerden kurtularacak gibi görünüyor.

Şirketin hayata geçirmeyi planladığı yeni stratejiye göre reklam izleyerek dijital yayın platformundaki bazı içeriklere hiçbir şekilde ücret ödemeden erişilebilecek. Şirketin en üst düzey yöneticilerinden birinin katıldığı toplantıda dile getirilen fikir, platformdaki içerikleri ücretsiz izlemek isteyenlerin beklentisini karşılayarak onların memnuniyetinin kazanılmasını sağlayacak.

Disney+'a Neden Ücretsiz Plan Geliyor?

Disney'in dijital yayın platformu için ücretsiz plan üzerinde çalışmaya başlaması, temelde dünya genelinde abonelik ücretlerinin artmasından kaynaklı. Netflix, Amazon ve daha birçok şirket, platformları için ya zam kararı aldı ya da "reklamsız izlemek istiyorsanız biraz daha para ödeyin" gibi pek de hoş karşılanmayan tekliflerde bulunmaya başladı.

Eğlence devleri tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlanan bu yöntemler, YouTube gibi reklam destekli, izlemesi ücretsiz içerikler barındıran platformların da izleyicilerin büyük bir kısmını kendine çekmesini sağladı. Disney, işte bu kaybedilen izleyici kitlesini yeniden kazanmak için mantıklı bir hamlede bulunmaya çalışıyor.

Bilindiği üzere Netflix'in reklamlı ve daha düşük fiyatlı abonelik planına yoğun talep oldu. YouTube, şu an dünyanın en büyük yayın platformları arasında ve yayın platformlarından gelen son hamlelerden sonra aktif kullanıcı sayısı daha da arttı. Tüm bunları göz önünde bulunduran şirket, film izlemek için sinema yerine dijital yayın platformlarını tercih eden seyircilerin reklam izlemeye razı olduğunu fark etti.

Disney+ Ücretsiz Paket Ne Avantaj Sunacak?

Disney'in ücretsiz üyelik planını devreye alması, her şeyden önce daha önce hiç bu platformu kullanmamış ya da fiyatları yüksek bulması sebebiyle aboneliğini iptal etmiş çok sayıda seyircinin yeniden Disney+'a dönmesini sağlayacak. İzleyiciler, cebinden tasarruf etmeden Disney yapımlarına erişebileceği için platforma çok yüksek bir talep olması bekleniyor.

Ücretsiz planın diğer bir artısı, kullanıcılardan ziyade şirkete olacak. Ücretsiz plana yoğun talep olması durumunda Disney+ da şüphesiz ki markaların da reklam vermek için tercih ettiği platformlar arasında yer almaya başlayacak. Şirket, belki de abonelikten elde ettiğinden çok daha fazlasını reklamlar sayesinde elde edecek.

Bu arada platform sadece ücretsiz dizi ve film avantajları sunmayacak. YouTube gibi devlerle daha iyi rekabet edebilmek adına TikTok ve YouTube Shorts tarzı kısa ve dikey videolar eklemeyi planlıyor. Tüketimi uzun yapımlara göre çok daha kolay olacak bu içerikler sayesinde Disney+ uygulamasında geçirilen sürenin de artacağı öngörülüyor.

Disney+'ın Ücretsiz Planı, Rakiplere Karşı Avantaj Kazandırır mı?

Aslına bakacak olursanız şu an küresel çapta pek çok eğlence devi, popüler dizilerin ilk bölümlerini tamamen ücretsiz olarak yayınlıyor. Bu, izleyicilerin sadece dizi hakkında fikir edinmesini sağlıyor. Devamını izlemek isteyenlerinse para harcaması gerekiyor. Disney+ için yolda olduğu belirtilen ücretsiz plan ise tüm bölümlere bedava erişmenizi mümkün kılarak rakiplerine karşı ciddi bir avantaj sağlayacak.

Tabii ki rakipler de boş durmuyor. Örneğin Netflix, şu an büyük yayıncılarla anlaşmaya çalışıyor. Kısa videolar eklemek, podcastlere yatırım yapmak gibi planları var. Disney+'ın ücretsiz planı bu tür platformlara karşı avantaj sunabilir ama içerik çeşitliliği açısından lider konumda hangi platform varsa uzun vadede de kazanan o olacaktır.

Editörün Yorumu

Disney'in ücretsiz plan ile hem kaybedilen kullanıcıları geri kazanacağını hem de şu an olduğundan çok daha fazla gelir elde etmesini sağlayacağını düşünüyorum. Ama erişebileceğimiz içeriklerin çeşitliliği de çok önemli. Eğer sadece ücretsiz plan sunmak için öylesine atılan bir adım olursa, erişebildiğimiz film ve dizilerin sayısı çok fazla olursa ve sürekli reklam çıkarak seyir keyfimiz mahvedilirse çok da ilgi görmeyebilir.

Bana göre şirketin şu an dikkat etmesi gereken diğer bir unsur, içerik çeşitliliği. Benim şu an birçok dijital yayın platformunda aboneliğim var. Ne var ki izleyecek doğru düzgün bir yapım bulmakta zorlanıyorum. Disney+ eğer yepyeni ve ilgi çekici içeriklerle bu açığı kapatırsa rakiplerine göre bir avantaj elde edebilir ama yeni plan hem sınırlı sayıda içerik hem bol reklam içerirse stratejisi beklentileri karşılamayabilir.