vivo'nun Çok Ucuz Telefonu Tanıtıldı: 5150 mAh Pili Var

vivo kısa bir süre önce giriş segmente hitap eden ve uygun fiyatıyla da dikkatleri üzerine çeken Y05e'yi kullanıcıların beğenisine sundu. Akıllı telefon LCD ekran, 5.150 mAh pil ve 4 GB RAM gibi özelliklerle geliyor. İşte vivo Y05e özellikleri ve fiyatı!

vivo Y05e Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.74 inç

Ekran Çözünürlüğü: HD+ (1600 x 720 piksel)

Ekran Türü: LCD

İşlemci: Unisoc T606

RAM: 4GB (Sanal RAM ile 8GB'a kadar)

Depolama: 64GB

Ön Kamera: 5MP

Arka Kamera: 8MP (LED Flaşlı)

Batarya: 5150 mAh

İşletim Sistemi: Android 16 (OriginOS 6)

Dayanıklılık: IP64 toza/suya karşı koruma ve askeri sınıf düşme direnci

Bağlantılar: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi

Boyutlar: 167.3 x 76.95 mm

Ağırlık: 199 gram

Renk: Yeşil

vivo Y05e Ekran Özellikleri Neler?

vivo Y05e'de 6,74 inç boyutlarında ve HD+ çözünürlük sunan LCD bir panelle karşımıza çıkıyor. Hatırlanacağı üzere şubat ayında piyasaya sürülen vivo Y05'te de aynı ekran özellikleri bulunuyordu. Bununla birlikte akıllı telefonun giriş sınıf olduğunu düşündüğümüzde söz konusu özelliklerin fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim.

LCD paneller renk canlılığı gibi konularda AMOLED veya OLED ekranlar kadar başarılı değil. Yani bu tür ekranlarda siyahların grileşmesi gibi sorunlar yaşanabiliyor. Ancak akıllı telefon giriş segmente hitap ettiğinden bu durum kullanıcıları çok fazla rahatsız etmeyecektir.

vivo Y05e İşlemcisi Ne?

Akıllı telefonda Unisoc T606 işlemcisi kullanılıyor. Halihazırda Infinix Hot 40i gibi modellere de güç veren yonga seti 12 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Burada nm değeri ne kadar küçükse söz konusu donanım o kadar verimli ve yüksek performanslı oluyor. Günümüzde 2 nm destekli işlemcilerin mevcut olduğunu göz önüne aldığımızda Unisoc T606'nın çok ağır yükler için uygun olmadığını söyleyebiliriz.

Yani bu yonga setiyle yüksek grafikli mobil oyunları oynama imkanınız pek de yok. Örneğin Fortnite ile yapılan testlere baktığımızda donanımın 20-30 FPS arasında performans gösterdiğini görüyoruz. Yani çok da akıcı değil. Bu nedenle daha çok Subway Surfers gibi basit oyunları oynatabilecek bir yapıda olduğunu belirtelim.

vivo Y05e Kamera Özellikleri Neler?

Cihazda 8 megapiksel çözünürlüklü ana ve 5 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Maalesef cihazda başka bir kamera sensörü yok. Bu da tıpkı diğer özellikleri gibi minimum seviyede. Kamera tarafında üst düzey zoom performansı veya kaliteli fotoğraf çekimleri istiyorsanız bu model sizin için pek de uygun olmayabilir.

vivo Y05e Batarya Özellikleri Neler?

Modelde 5150 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Bu pil kapasitelerinin giriş segment için artık bir standart haline geldiğini belirtelim. Kısacası bu ürünü satın aldığınızda gün içerisinde sürekli şarja takma gibi bir sorun yaşamayacağınızı söylemek mümkün. Bunun dışında şirket şu anda cihazın şarj hızlarını açıklamadı. Ancak vivo Y05'te 15W kullanıldığını biliyoruz. Bu nedenle yeni modelde de benzer hızlar tercih edilmiş olabilir.

vivo Y05e Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y05e 4 GB RAM (+ 4 GB Sanal RAM) ve 64 GB dahili depolamayla raflardaki yerini alıyor. Akıllı telefon için belirlenen fiyat etiketi 150 dolar (7.047 TL). Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 13.418 TL'ye karşılık geliyor. Bunun dışında Çinli marka ülkemizde vivo Y05 gibi modelleri sattığından Y05e'nin de çok yakında Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz.

Editörün Yorumu

Akıllı telefonlara güçlü özelliklere ihtiyaç duymuyorsanız vivo Y05e'yi tercih edebilirsiniz. Zira cihaz basit oyunlarda, internet gezinmelerinde, video izlemede ve basit fotoğraf çekimlerinde sizi üzmeyecektir. Üstelik fiyatı da çok uygun. Yani telefonlardan beklentileriniz düşükse Y05e'nin sizi birkaç yıl sıkıntısız götüreceğini düşünüyorum.