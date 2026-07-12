iPhone Ultra'nın Pil Kapasitesi Ortaya Çıktı: Apple, Samsung'un İzinden Gidecek!

Apple önümüzdeki aylarda nihayet katlanabilir telefon pazarına giriş yapacak. Şirketin iPhone Ultra olarak isimlendirilecek yeni modeliyle ilgili bugüne dek çok sayıda rapor ortaya çıktı. Bu sayede neler beklememiz gerektiğini büyük oranda biliyoruz. Son gelişmeler cihazın batarya kapasitesini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

iPhone Ultra Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

Hatırlanacağı üzere bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası iPhone Ultra'nın 5.800 mAh kapasiteli bir pille geleceği yönündeydi. Ancak son raporlara göre katlanabilir telefonda 4.883 mAh'lik bir pil mevcut olacak. Burada ufak bir karşılaştırma yapacak olursak Samsung'un 22 Temmuz'da tanıtacağı geniş ekranlı Galaxy Z Fold 8'de de 4.800 mAh'lik bir pil kullanılacak. Yani iki model benzer bir pil performansı sunacak gibi görünüyor.

iPhone Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple bugüne dek amiral gemisi iPhone'larının eylül ayında düzenlediği etkinliklerde tanıttı. Ancak bu yıl bir değişiklik olacak diyebiliriz. Zira şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de eylül ayında sadece iPhone Ultra, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtılacak. iPhone 18'in yanı sıra iPhone Air 2 ve iPhone 18e ise 2027'nin ilk aylarında piyasaya sürülecek.

iPhone Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone Ultra'nın fiyat konusunda biraz üzeceğini söylemek mümkün. Zira sızıntılar katlanabilir telefonun 2000 dolar (93.966 TL) ile 2500 dolar (117.461 TL) arasında bir fiyata sahip olacağı şeklinde. Bunlara ülkemizde uygulanan vergileri de dahil edersek sırasıyla 191.695 TL ve 239.616 TL'ye karşılık geliyor. Tabii bunlar sadece bilgilendirme amaçlı. Yani markanın ülkemizde yerel fiyatlandırma uygulayıp cihazı daha düşük fiyatlarla satışa sunması da ihtimaller dahilinde.

iPhone Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran : 7.8 inç iç ekran, 5.5 inç dış kapak ekranı.

: 7.8 inç iç ekran, 5.5 inç dış kapak ekranı. Boyutlar : Kapalıyken 9,5 mm, açıkken 4.5 mm kalınlık

: Kapalıyken 9,5 mm, açıkken 4.5 mm kalınlık İşlemci : A20 Pro çip

: A20 Pro çip Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Bağlantı: Apple üretimi C2 modem

Apple üretimi C2 modem Batarya: 4.883 mAh

4.883 mAh Kamera : Toplam 4 kamera (2 arka, 1 kapak, 1 iç ekran)

: Toplam 4 kamera (2 arka, 1 kapak, 1 iç ekran) Güvenlik : Face ID yok. Güç butonuna entegre Touch ID var.

: Face ID yok. Güç butonuna entegre Touch ID var. Menteşe Yapısı: 0.15 mm derinliğinde katlanma izi

Editörün Yorumu

iPhone Ultra'nın batarya kapasitesi beni pek şaşırtmadı. Açıkçası ilk sızıntılarda ortaya çıkan 5.800 mAh değerinin pek de mantıklı olmadığını zaten biliyordum. Son raporlardaki 4.883 mAh iddiası ise bence gerçeğe daha yakın. Katlanabilir telefonun bu pil kapasitesiyle kullanıcıları ne tam anlamıyla memnun edeceğini ne de üzeceğini düşünüyorum.