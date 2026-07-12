Xiaomi 17 Pro Max'e Benzeyen Çift Ekranlı Telefon Tanıtıldı! 64 MP Kamerası Var

Acer kısa bir süre önce giriş segmente segmente hitap eden yeni akıllı telefonunu tanıttı. Acer Sospiro A15 olarak isimlendirilen yeni model, Unisoc T615 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB depolama ve 5.000 mah batarya gibi teknik özelliklere sahip diyebiliriz. Acer Sospiro A15'in özellikleri!

Acer Sospiro A15'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.67 inç (Ana) ve 1.88 inç (Arka)

Ekran Çözünürlüğü: HD+

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Türü: LCD

İşlemci: Unisoc T615

RAM: 6GB (Sanal RAM ile 14GB kapasiteye kadar)

Depolama: 128GB (MicroSD kart ile 1TB kapasiteye kadar)

Ön Kamera: 16MP

Arka Kamera: 64MP

Batarya: 5000 mAh (18W hızlı şarj destekli)

İşletim Sistemi: Android 16

Dayanıklılık: IP64 toza ve su sıçramalarına karşı koruma

Bağlantılar: Çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, VoLTE, ViLTE, FM radyo, USB Type-C ve 3.5 mm kulaklık girişi

Renk: Turuncu ve Mavi

Acer Sospiro A15 Ekran Özellikleri Neler?

Acer Sospiro A15'te 6.67 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip LCD bir ana ekran bulunuyor. Bununla birlikte cihazın arka panelinde 1.88 inç büyüklüğünde ikinci bir ekran daha yer alıyor. Bu panel üzerinden bildirimleri takip edebiliyorsunuz ve müzik kontrollerini kolayca yapabiliyorsunuz.

Akıllı telefonun 120Hz yenileme hızlarını desteklemesi menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarında akıcı bir deneyim sunuyor. LCD ekran ise giriş segment modellerde sıkça kullanılıyor. AMOLED/OLED kadar olmasa da renk canlılığı gibi konularda kullanıcıları üzmüyor.

Acer Sospiro A15 İşlemcisi Ne?

Akıllı telefonda kullanılan işlemci Unisoc T615. Bu yonga seti halihazırda Tecno Spark Go 1 gibi akıllı telefolarda da karşımıza çıkıyor. Donanımın PUBG Mobile ile yapılan testlerine baktığımızda 28-30 FPS arasında performans gösterdiğini görebiliyoruz.

Oyunlarda minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu sonuçları akıcılığa yakın olduğunu söylemek mümkün. Ancak yine de bu yonganın giriş segment olduğunu ve daha çok Subway Surfers gibi basit oyunlarda daha iyi performans gösterebileceğini belirlelim.

Acer Sospiro A15 Kamera Özellikleri Neler?

Modelde 64 megapiksellik bir ana kamera tercih edilmiş. Fakat şu anda diğer sensörün çözünürlüğüyle ilgili bir detay paylaşılmadı. Buna ek olarak telefonun 16 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerasına sahip olduğunu da söyleyebiliriz.

Acer Sospiro A15 Batarya Özellikleri Neler?

Üründe 18W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh kapasiteli bir batarya bizleri karşılıyor. Bu batarya kapasitesinin giriş sınıfı bir telefon için fazlasıyla uygun olduğunu söyleyebiliriz. Zira günümüzde çoğu amiral gemisi telefon bile 5.000 mAh seviyelerini yeni yeni aşmaya başladı.

Acer Sospiro A15'in fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Editörün Yorumu

Giriş segment bir telefonda iki ekranın bulunması hoşuma gitti diyebilirim. Özellikle Xiaomi 17 Pro Max gibi modellere çok yüksek paralar ödemek istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olacağını düşünüyorum. Tabii fiyatını ve çıkış tarihini henüz bilmiyoruz. Ancak özellikleri açıklandığına göre çok yakında satışa sunulacaktır diye tahmin ediyorum.