BİM Uygun Fiyata Monster Oyun Bilgisayarı Satacak

BİM uygun fiyata oyun bilgisayarı satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaya hazırlanıyor.. BİM'de bu hafta Monster marka iki farklı dizüstü bilgisayarı satılacak. Bu bilgisayarlar güçlü donanımıyla dikkat çekiyor.

BİM'de Satılacak Monster Oyun Bilgisayarlarının Fiyatı

BİM'de 5 Şubat 2025 tarihinde Monster Tulpar T6 V3.2.5 ve Abra A7 V15.3.3 isimli iki farklı dizüstü bilgisayar satışa sunulacak. Tulpar T6 V3.2.5 için 64 bin 295 TL, Abra A7 V15.3.3 için 36 bin 295 TL fiyat etiketi belirlendi.

İki bilgisayarda da 1 ay ücretsiz Game Pass aboneliği mevcut. Bu abonelik sayesinde kütüphanede yer alan tüm oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Ayrıca Game Pass ile birlikte Monster çanta da hediye ediliyor.

Monster Tulpar T6 V3.2.5 modelinde Intel Core i7 13700 HX işlemcisi, 32 GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA RTX 4070 ekran kartı bulunuyor. Abra A7 V15.3.3 modelinde ise Intel Core i5 13500H işlemci, 16 GB RAM, 500 GB SSD, NVIDIA RTX 3050 ekran kartı yer alıyor.

Tulpar modeli 16 inç, Abra modeli ise 17,3 inç ekran büyüklüğünde. Tulpar'da 1920 x 1200 piksel çözünürlük, Abra'da ise 1920 x 1080 piksel çözünürlük mevcut.

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Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.