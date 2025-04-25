A101 108 MP Kameralı Ucuz Redmi Telefon ve ASUS Bilgisayar Satıyor

A101 uygun fiyatlı Android telefon ve dizüstü bilgisayar satın almak isteyen kişiler için önemli bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta Redmi 13 ve ASUS B5602CBA dizüstü bilgisayar satılıyor. Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında tablet ve akıllı televizyon da yer alıyor.

A101'de Satılan Redmi 13 ve ASUS Bilgisayarın Fiyatları

A101'de Redmi 13 modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 599 TL fiyata satılıyor. 6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük, 396 PPI piskel yoğunluğu ve 90Hz yenileme hızı sunuyor.

Telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megpaiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Gücünü MediaTek Helio G91-Ultra'dan alan telefonda 5.030 mAh batarya ve 33W hızlı şarj desteği bulunuyor.

A101'de 16 inç ekran büyüklüğüne sahip ASUS B5602CBA isimli dizüstü bilgisayarın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 41 bin 999 TL fiyata satılıyor. Gücünü Intel Core i7 işlemcisinden alan bilgisayarın OLED ekranı 2400 x 3840 piksel çözünürlük sunuyor.

Satışa sunulan ürünler arasında 41 bin 999 TL fiyata sahip Samsung 75" 4K uydu alıcılı LED akıllı TV, 29 bin 999 TL fiyatlı Samsung 55" 4K uydu alıcılı LED akıllı TV, 15 bin 499 TL fiyata sahip Philips 43" 4K uydu alıcılı LED akıllı TV ve 11 bin 599 TL fiyatlı Samsung GAlaxy Tab S9 FE de bulunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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