Realme 14T 5G Tanıtıldı: Çok Ucuza 6000 mAh Batarya Sunuyor!

Geçtiğimiz günlerde Realme GT7 modeli tanıtılmıştı. Bugün ise uzun süredir merakla beklenen Realme 14T 5G duyuruldu. 196 gram ağırlığındaki ve 7,97 mm kalınlığındaki yeni telefon uygun fiyata devasa batarya kapasitesi, yüksek şarj hızı ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Realme 14T 5G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Realme 14T 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüzde 92,7 ekran gövde oranıyla dikkat çeken telefon Android 14 tabanlı Realme UI 6 ile birlikte geliyor.

Realme'nin yeni telefonunda 6 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 6300 bulunuyor. Bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonun depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip OmniVision OV50D40 ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip monokrom kamera bulunuyor.

Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip Sony IMX480 kamera yer alıyor. IP69 sertifikasına sahip telefon, suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Peki, ekran altı parmak izi sensörüyle birlikte gelen Realme 14T 5G ne kadar fiyata satılıyor?

Realme 14T 5G Fiyatı

Realme 14T 5G modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 17.999 Hindistan rupisi (8.100 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 19.999 Hindistan rupisi (8.993 TL) fiyat belirlendi.