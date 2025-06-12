A101 108 MP Kameralı Ucuz Telefon ve Oyun Bilgisayarı Satıyor

A101 marketlerde bu hafta 108 megapiksel çözünürlüğünde kamerasıyla öne çıkan Redmi 13, Thull Storm oyun bilgisayarı, ASUS dizüstü bilgisayar, Samsung Galaxy S10 FE+, Thull oyuncu monitörü ve daha pek çok teknolojik ürün satılılıyor.

A101'de Satılan Redmi 13 ve Oyun Bilgisayarının Fiyatı

A101'de 12 Haziran'dan itibaren Redmi 13 modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 399 TL'ye fiyata satılmaya başlandı. Bu telefon Xiaomi'nin çevrim içi mağazasında 9 bin 799 TL fiyata sahip.

A101'de Thull Storm oyun bilgisayarı 24 bin 999 TL fiyata satılıyor. Gücünü AMD Ryzen 5 5500 3.60GHz işlemcisinden alan bilgisayarda RTX 3050 6 GB ekran kartı, 16 GB DDR4 3200 MHz RAM, 512 GB M.2 NVMe SSD, B450M-K anakart ve 550W 80+Bronze güç kaynağı bulunuyor.

Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 38 bin 999 TL fiyata sahip ASUS dizüstü bilgisayar, 20 bin 999 TL fiyatlı Samsung Galaxy S10 FE+, 899 TL fiyata sahip Aukey bluetooth kulaklık ve 2.099 TL fiyatlı Xiaomi AX3200 router mevcut.

Bu hafta ayrıca 9 bin 999 TL fiyata sahip Thull 24 inç oyuncu monitörü, 40 bin 499 TL fiyatlı Philips 65 inç 4K LED Ambilight akıllı televizyon, 11 bin 999 TL fiyata sahip TCL 43 inç Full HD akıllı televizyon, 3 bin 999 TL fiyatlı Awox 32 inç HD uydu alıcılı LED TV, 6 bin 99 TL fiyata sahip Samsung 27 inç monitör de satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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