Güçlü İşlemciye Sahip POCO F7 Performans Testinde! Sonuç Şaşırttı

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılan POCO F6 modelinin ardından serinin yeni telefonuna dair yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. POCO F7 Geekbench testinde görüntülendi. Bununla beraber katlanabilir telefonun hem sergilediği performans hem de bazı özellikleri belli oldu.

POCO F7 Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

25053PC47G model numarasına sahip POCO F7 modeli tek çekirdek testinde 1.937 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.021 puan aldı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü de olacak.

POCO F7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip POCO F7, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile birlikte gelecek telefonda ekran altı parmak izi sensörü olacak.

POCO F7 modeli gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. Bu işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

6.550 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. F7'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak.

Telefonda ayrıca 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunacak. IP68/69 sertifikaları sayesinde telefon belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Peki, POCO F7 ne zaman çıkacak?

POCO F7 Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO F7 isimli telefonun 17 Haziran veya 19 Haziran tarihinde tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.