A101, Ucuz Android Telefon Redmi 14C ve Karavan Satıyor!

A101, ucuz Android telefon ve karavan satın almak isteyen kişiler için harika bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta Redmi 14C ve 4.00 çekme karavan satılıyor. Satışa sunulan ürünler arasında akıllı televizyon, bluetooth kulaklık, tablet ve daha birçok ürün de bulunuyor.

A101'de Satılan Redmi 14C ve Karavanın Fiyatı Ne Kadar?

A101'de satılan Redmi 14C modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 699 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi'nin çevrim içi mağazasında bu telefonun 8 bin 599 TL fiyata satıldığını belirtelim. Dolayısıyla Android telefonu çok daha uygun fiyata satın alma imkânı mevcut.

A101'de satılan 4.00 çekme karavanın fiyatı ise 299 bin TL olarak belirlendi. Dört kişilik olan karavan A101 için özel olarak üretildi. O2 tip onay belgesine sahip karavanda iki ocaklı krom lavabolu mutfak sistemi ve duş bölümü yer alıyor.

A101'de ayrıca 63 bin 999 TL fiyata sahip Samsung 75" 4K QLED TV, 37 bin 999 TL fiyatlı LG 27 inç monitör, 1.599 TL fiyata sahip JBL Tune 560 bluetooth kulaklık, 10 bin 999 TL fiyatlı Samsung Galaxy Tab A9+, 8.999 TL fiyata sahip Philips kablosuz dikey süpürge ve daha birçok ürün satılıyor.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.