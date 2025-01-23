Apple Kullanıcıları Dikkat: Eski iPhone'unuz 1 Milyon Dolar Ediyor Olabilir

TikTok'un ABD'de yasaklanması, beklenmedik bir sonuç doğurdu: Uygulamayı yüklü halde tutan iPhone'ların değeri birdenbire fırladı. Apple App Store ve Google Play'den kaldırılan TikTok'u silen kullanıcılar, bir daha indiremeyeceklerini anlayınca çareyi ikinci el telefonlarda aradı. eBay'de, TikTok yüklü iPhone'lar binlerce hatta milyonlarca dolara alıcı buluyor. İşte detaylar!

TikTok Yasağı iPhone Fiyatlarını Uçurdu: 1 Milyon Dolara Satılık Telefonlar!

Yasak sonrası değeri uçan telefonlar eBay gibi sitelerde ilana koyuldu. Örneğin TikTok yüklü bir iPhone 16 Pro Max 5.000 dolara, iPhone 16 Plus ise 3.000 dolara satılıyor. Kuzey Carolina'dan bir kullanıcı ise TikTok yüklü iPhone'unu tam 1 milyon dolara listeledi. İlanda, "Ekran koruyucu hariç telefon kusursuz ve TikTok yüklü" yazıyor.

Sosyal medyada da TikTok kullanmak isteyenler, başkalarının telefonlarını satın almaya çalışıyor. Threads ve X gibi platformlarda, "TikTok'u sildim, geri yükleyemiyorum. TikTok yüklü iPhone 16 Pro Max için 5.000 dolar öderim" gibi ilanlar dikkat çekiyor.

19 Ocak'ta yürürlüğe giren yasak, TikTok'un ABD'de 12 saatliğine tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yasağın kısmen kaldırılmasıyla, uygulamayı silmeyen kullanıcılar erişimlerini geri kazandı. Ancak silenler uygulama Google Play Store ve Apple App Store'a gelmediği için erişilmez durumda. Ancak Android cephesinde APK desteği sorunu sadece Apple'a özel kılıyor.

İşin ilginç yanı ise cihazın bölgesini TikTok'un erişilebilir olduğu bir ülkeye (örneğin Kanada veya Birleşik Krallık) değiştirerek, uygulamayı yeniden indirmek teoride mümkün. Ancak bunu deneme şansımız olmadığı için ABD hükümetinin bu konuda bir önlem alıp almadığını bilmiyoruz. Ayrıca hatırlatmakta fayda var ki TikTok yüklemek tüm sorunları çözmeyebilir.

Uygulamanın ABD hükümeti ile sorunlarını çözmek için 75 günü var. Aksi durumda ise yeniden kapatılacak ve bu defa VPN ile sosyal medya uygulamasına erişen Türkiye değil ABD vatandaşları olacak.