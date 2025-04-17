A101 Çok Ucuza Redmi Note 14 ve Nintendo Switch OLED Satıyor

A101 uygun fiyatlı Android telefon ve el konsolu satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta Redmi Note 14, Nintendo Switch OLED ve daha birçok teknolojik ürün satılıyor.

A101'de Satılan Redmi Note 14 ve Nintendo Switch OLED'in Fiyatı

A101'de bugünden (17 Nisan 2025) itibaren Redmi Note 14 modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 699 TL fiyata satılıyor. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda Helio G99-Ultra işlemcisi bulunuyor.

Redmi Note 14'ün arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde f/1,7 diyafram değerine sahip ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2,4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2,4 diyafram değerine sahip makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel f/2,2 diyafram değerine saihp kamera mevcut.

A101'de Nintendo Switch OLED modeli 13 bin 399 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Bu hafta ayrıca Honor X9b isimli akıllı telefon modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 999 TL fiyata satılıyor.

Satışa sunulan ürünler arasında 37 bin 999 TL fiyata sahip Samsung 65" 4K uydu alıcılı LED akıllı TV, 38 bin 999 TL fiyatlı TCL 55" miniLED uydu alıcılı Google TV ve 3 bin 999 TL fiyata sahip Awox 32" HD uydu alıcılı LED TV de bulunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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