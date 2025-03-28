A101 Uygun Fiyata Redmi Note 14 Pro ve Samsung 49 İnç Monitör Satıyor

A101 bütçe dostu Android telefon ve devasa ekranlı oyun monitörü satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta Redmi Note 14 Pro ve Samsung Odyssey OLED G9 49 inç monitör satıyor.

A101'de Satılan Redmi Note 14 Pro ve Samsung Odyssey OLED G9'un Fiyatı

A101'de Redmi Note 14 Pro modelinin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 19 bin 399 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 49 inç ekran büyüklüğüyle dikkat çeken Samsung Odyssey OLED G9 isimli oyun monitörü ise 32 bin 999 TL fiyata sahip.

Bu hafta ayrıca 6 bin 699 TL fiyata sahip Infinix Hot 30 (8 GB RAM/256 GB depolama), 849 TL fiyatlı Mibro T1 akıllı saat, 499 TL fiyata sahip Redmi Buds 6 Play de satılıyor. Satışa sunulan ürünler arasında akıllı televizyonlar da bulunuyor.

16 bin 499 TL fiyata sahip Toshiba 55" 4K akıllı LED TV, 59 bin 999 TL fiyatlı TCL 65" 4K miniLED uydu alıcılı Google TV ve 6 bin 799 TL fiyatlı Awox 43" Full HD uydu alıcılı akıllı LED TV de satılıyor.

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Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.