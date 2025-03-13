A101 6 Bin TL Daha Ucuza Samsung Galaxy S24 FE ve Oyuncu Monitörü Satıyor

A101 uygun fiyatlı Android telefon ve oyuncu monitörü satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta Samsung Galaxy S24 FE, Redmi 14C, Lenovo Legion Y27-30 ve daha birçok ürün yer alıyor.

A101'de Satılan Samsung Galaxy S24 FE ve Oyuncu Monitörünün Fiyatı

A101'de Samsung Galaxy S24 FE modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 26 bin 999 TL'ye satılıyor. Bu telefon Samsung'un çevrim içi mağazasında 32 bin 999 TL fiyat etiketine sahip. Dolayısıyla 6 bin TL'lik bir fark bulunuyor.

Lenovo Legion Y27-30 isimli oyuncu monitörü 6 bin 599 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 27 inç ekran büyüklüğüne sahip monitör, IPS ekran üzerinde Full HD çözünürlük sunuyor.

Bu hafta ayrıca 7 bin 499 TL fiyata sahip Redmi 14C, 5 bin 599 TL fiyatlı Samsung Galaxy Tab Active 2, 749 TL fiyata sahip TCL kulaküstü kulaklık ve 3 bin 499 TL fiyatlı Wiky çocuk akıllı saati de satılıyor.

Satışa sunulan ürünler arasında 55" Philips 4K uydu alıcılı LED TV ve 3 bin 999 TL fiyatlı Awox 32" HD uydu alıcılı LED TV de bulunuyor.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.